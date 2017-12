മഡ്ഗാവ്: സീസണിലെ ആദ്യ എവേ മത്സരത്തിന് ഗോവയില്‍ പോയ മഞ്ഞപ്പടയെ ഗോള്‍മഴയില്‍ മുക്കി എഫ്.സി ഗോവ. ഗോളടിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരാധകരുടെ പരിഭവം കഴുകിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് ഗോവയുടെ ആക്രമണത്തിന് മുന്നില്‍ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനായില്ല. തുടരത്തുടരെ ഗോളുകള്‍ വഴങ്ങി ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് വശംകെട്ടു. രണ്ടു ഗോളടിച്ചപ്പോള്‍ അഞ്ചു ഗോളുകളാണ് ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന്റെ വല ചലിപ്പിച്ച് കടന്നുപോയത്.

പരിക്കേറ്റ ഇയാന്‍ ഹ്യൂമും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് കണ്ട സി.കെ വിനീതുമില്ലാതെ കളത്തിലിറങ്ങിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് നാലാം മിനിറ്റില്‍ തന്നെ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. പരിക്കേറ്റ് സൂപ്പര്‍ താരം ബെര്‍ബറ്റോവ് മടങ്ങി. പകരം മിലന്‍ സിങ്ങ് കളത്തിലെത്തി.

മുംബൈക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ലക്ഷ്യം കണ്ട് ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന്റെ ഗോള്‍ വളര്‍ച്ചക്ക് വിരാമമിട്ട സിഫ്‌നിയോസ് തന്നെയാണ് ഗോവക്കെതിരെയും ആദ്യം ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. ഗോവയുടെ പ്രതിരോധ താരത്തെ മറികടന്ന് ക്ലോസ്‌റേഞ്ച് ഷോട്ടിലൂടെ സിഫ്‌നിയോസ് ലക്ഷ്യം കാണുകയായിരുന്നു. ഗോവന്‍ ഗോളിയുടെ പിഴവും സിഫ്‌നിയോസിന്റെ തുണക്കെത്തി.

എന്നാല്‍ വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ തയ്യാറാകാതിരുന്ന ഗോവ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ തിരിച്ചടിച്ചു. ഒരു സൂപ്പര്‍ ഫിനിഷിങ്ങിലൂടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഗോളിയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി ലാന്‍സെറോട്ട ഗോവയെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു.

18-ാം മിനിറ്റില്‍ ഗോവയിലെ കാണികള്‍ വീണ്ടും ലാന്‍സെറോട്ടയുടെ മാജിക് കണ്ടു. ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിലെ മൂന്ന് പ്രതിരോധ താരങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചായിരുന്നു ലാന്‍സെറോട്ടയുടെ ഗോള്‍.

പക്ഷേ ആ ലീഡിന് 12 മിനിറ്റിന്റെ ആയുസ്സേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ബോക്‌സിലേക്ക് പന്തുമായി ഓടിക്കയറി ജാക്കിചന്ദ് സിങ്ങ് ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു.

എന്നാല്‍ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ആരാധകര്‍ ഗോവന്‍ പടക്കുതിര കൊറോമിനാസിന്റെ കളിയഴക് കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി മൂന്നു മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ കൊറോമിനാസ് ഗോളടി തുടങ്ങി. അഹമ്മദ് യഹോവിന്റെ പാസ്സില്‍ നിന്ന് ബോക്‌സിനുള്ളില്‍ വെച്ച് കൊറോമിനാസ് ലക്ഷ്യം കണ്ടു. 51-ാം മിനിറ്റില്‍ കോറോ വീണ്ടും അവതരിച്ചു. ഇതോടെ ഗോവ 4-2ന് മുന്നിലെത്തി.

ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് പ്രതിരോധം വീണ്ടും പാളിയതോടെ കൊറോമിനാസ് തന്റെ രണ്ടാം ഹാട്രികും തികച്ചു. 54-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു കോറോയുടെ ഹാട്രിക് ഗോള്‍ വന്നത്. ലാന്‍സറോട്ടയുടെ അസിസ്റ്റില്‍ കോറോ അനായാസം ലക്ഷ്യം കണ്ടു.

ഐ.എസ്.എല്‍ ഈ സീസണില്‍ ഗോവയുടെ മൂന്നാം വിജയമാണിത്. ഇതോടെ നാല് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഗോവയ്ക്ക് ഒമ്പത് പോയിന്റായി. സീസണില്‍ ആദ്യ പരാജയം നേരിട്ട ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് ആദ്യ വിജയത്തിനായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് സമനിലയില്‍ കുരുങ്ങിയിരുന്നു.

Live Updates

ലൈനപ്പ്

സ്റ്റാര്‍ട്ടിങ് വിസില്‍

4' ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് തിരിച്ചടി, ബെര്‍ബറ്റോവിന് പരിക്ക്, പകരം മിലന്‍ സിങ്ങ് കളത്തില്‍

.@KeralaBlasters' Dimitar Berbatov was forced off early due to injury.



Watch it LIVE on @hotstartweets: https://t.co/2mJDo0iQjh

JioTV users can watch it LIVE on the app. #ISLMoments #GOAKER #LetsFootball pic.twitter.com/SUD8oRwp7S — Indian Super League (@IndSuperLeague) December 9, 2017

7' ഗോള്‍..സിഫ്‌നിയോസ് ലക്ഷ്യം കണ്ടു...ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് ഒരു ഗോളിന് മുന്നില്‍

9' രണ്ടു മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ തിരിച്ചടിച്ച് ഗോവ, ലക്ഷ്യം കണ്ടത് ലാന്‍സറോട്ടെ

18' വീണ്ടും ഗോള്‍...ഗോവ മുന്നില്‍..വീണ്ടും ലാന്‍സെറോട്ടയുടെ മാജിക്ക്‌

21' ലാന്‍സെറോട്ടയുടെ ഫ്രീ കിക്ക്, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഗോളി റെച്ചബുക്കെയുടെ സെയ്‌വ്

22' കൊറോമിനാസിനെ ഫൗള്‍ ചെയ്ത നെമന്‍ജയ്ക്ക് മഞ്ഞക്കാര്‍ഡ്‌

30' വീണ്ടും ഗോള്‍...ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഗോവയെ ഒപ്പം പിടിച്ചു (2-2)

മനോഹരമായ ഫിനിഷിങ്ങിലൂടെ ജാക്കിചന്ദ് സിങ്ങാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചത്

രണ്ട് മിനിറ്റ് അധിക സമയം

ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചു

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് 2-2 ഗോവ

രണ്ടാം പകുതിക്ക് തുടക്കം

47' ഗോള്‍..കൊറോമിനാസിലൂടെ ഗോവ വീണ്ടും മുന്നില്‍ 3-2

51' വീണ്ടും ഗോള്‍...ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന്റെ പ്രതിരോധത്തെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി കൊറോമിനാസ്..ഗോവ 4-2ന് മുന്നില്‍

54' ഹാട്രിക് ഗോളുമായി കൊറോമിനാസ്..ഗോള്‍മഴ പെയ്യിച്ച് ഗോവ 5-2ന് മുന്നില്‍

74' അരാറ്റ ഇസുമിക്ക് പകരം പ്രശാന്തിനെ ഇറക്കി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്

അഞ്ചു മിനിറ്റ് അധികസമയം

ഫൈനല്‍ വിസില്‍, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് തോല്‍വി

ഗോവ 5-2 ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്