കൊച്ചി: ഐ.എസ്.എല്‍ നാലാം സീസണിന് കൊച്ചി കലൂര്‍ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വര്‍ണാഭമായ തുടക്കം. മമ്മൂട്ടിയും കത്രീന കൈഫും സല്‍മാന്‍ ഖാനുമായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിലെ താരത്തിളക്കം.

ഇരുവരും നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി ആരാധകരെ കൈയിലെടുത്തു. ബോളിവുഡ് പാട്ടിനനുസരിച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും നൃത്തച്ചുവടുകള്‍. മൈതാന മധ്യത്ത് ഒരുക്കിയ വേദിയിലായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങുകള്‍. സൈക്കിളിലാണ് സല്‍മാന്‍ വേദിയിലെത്തിയത്.

തുടര്‍ന്ന് ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന്റെ പ്രമോ പാട്ടിന്റെ അകമ്പടിയോടെ സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറും ടീം ക്യാപ്റ്റായ സന്ദേശ് ജിങ്കനും വേദിയിലെത്തി. കളരിപ്പയറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഇരുവരും ആരാധകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്.

സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറുടെ ഭാര്യ അഞ്ജലി, കൊല്‍ക്കത്ത ടീമുടമ സൗരവ് ഗാംഗുലി, ഐ എസ് എല്‍ മേധാവി നിത അംബാനി എന്നിവരെല്ലാം ചടങ്ങിനെത്തി. തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ഗാലറിയെ സാക്ഷിയാക്കിയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങ്.

