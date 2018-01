ചെന്നൈ: 90-ാം മിനിറ്റിലെ ഗോളില്‍ ചെന്നൈയിന്‍ എഫ്.സിയെ സമനിലയില്‍ പിടിച്ച് ഡല്‍ഹി ഡൈനാമോസ്. പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ ജെജെ ലാല്‍പെഖുല നേടിയ ഇരട്ടഗോള്‍ മികവില്‍ വിജയത്തിലേക്കു നീങ്ങുകയായിരുന്ന ചെന്നൈ എഫ്.സിയുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ ഡല്‍ഹി താരം ഗുയോണ്‍ തകര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുടീമുകളും രണ്ടു ഗോള്‍ വീതം നേടിയാണ് സമനിലയില്‍ പിരിഞ്ഞത്.

24-ാം മിനിറ്റില്‍ ഡേവിഡിന്റെ ഗോളിലൂടെ ഡല്‍ഹിയാണ് മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാല്‍ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ജെജെയിലൂടെ ചെന്നൈ തിരിച്ചടിക്കുകയായിരുന്നു.

ആദ്യ പകുതിയുടെ തുടര്‍ച്ചയെന്നോണം 51-ാം മിനിറ്റില്‍ ജെജെ വീണ്ടും ഡല്‍ഹിയുടെ വല ചലിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിലായിട്ടും ഡല്‍ഹിയുടെ ഭാഗത്ത്‌നിന്ന് കാര്യമായ നീക്കങ്ങളുണ്ടായില്ല. എന്നാല്‍ അതിന് വിപരീതമായി പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഗുയോണ്‍ ഫെര്‍ണാണ്ടസ് ചെന്നൈയുടെ വല ചലിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കാലു ഉച്ചേയുടെ അസിസ്റ്റില്‍ നിന്നായിരുന്നു ഗുയോണിന്റെ ഗോള്‍.

ഐ.എസ്.എല്ലില്‍ തോല്‍വി തുടര്‍ക്കഥയാക്കിയ ഡല്‍ഹിക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് ഈ സമനില. അതേസമയം അവസാന മിനിറ്റില്‍ ഗോള്‍ വഴങ്ങിയ ചെന്നൈ മൂന്നു പോയിന്റ് നേടാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി.

.@Guyonfernandez9 with plenty of time and space inside the box! #LetsFootball #CHEDEL https://t.co/qlxg2KiABv pic.twitter.com/H2s5Yj4egb