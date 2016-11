ഗുവാഹത്തി: ആറ് മത്സരങ്ങള്‍ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റിന് വീണ്ടും വിജയ മധുരം. സ്വന്തം കാണികളുടെ മുന്നില്‍ പൂണെ സിറ്റിക്കെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായി ഒരു ഗോളിനാണ് നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ വിജയം. 81-ാം മിനിറ്റില്‍ ലഭിച്ച ഫ്രീകിക്ക് മനോഹരമായ ഷോട്ടിലൂടെ പോസ്റ്റിലെത്തിച്ച് റോമറിക്കാണ് അതിഥേയര്‍ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

വിജയ ഗോള്‍...

Romaric's freekick was perfectly placed & resulted in @NEUtdFC finding a vital breakthrough! #NEUvPUN #LetsFootball pic.twitter.com/x7Nugy0ImC

വിജയത്തോടെ 14 പോയന്റുമായി നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയില്‍ ഇരുടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഗോള്‍ അവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഒന്നുപോലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയില്ല. ഇതോടെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതോടെ മത്സരം കയ്യാംങ്കളിയിലേക്കും നീണ്ടു. 10 മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ 6 മഞ്ഞ കാര്‍ഡാണ് റഫറി പുറത്തെടുത്തത്‌.

Proceedings heat up in Guwahati just before the conclusion of the 1st half.



NEU 0-0 PUN#NEUvPUN #ISLMoments #LetsFootball pic.twitter.com/Ym6njR9R6Y