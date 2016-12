മുംബൈ: ഐഎസ്എല്‍ മൂന്നാം സീസണ്‍ ലീഗ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയെ ഗോള്‍ രഹിത സമനിലയില്‍ തളച്ച് പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ മുംബൈ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. സ്വന്തം തട്ടകത്തില്‍ ഡല്‍ഹിക്കെതിരെ ആധികാരിക വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ മുംബൈക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങള്‍.

ഡീഗോ ഫോര്‍ലാനും ഡെഫഡറിക്കോയും വാഡോക്‌സും തുടക്കം മുതല്‍ മികച്ച ഗോള്‍ അവസരങ്ങള്‍ തുറന്നെങ്കിലും അന്റോണിയോ ഡോബ്ലസിന്റെ മിന്നും സോവുകള്‍ ഡല്‍ഹിക്ക് രക്ഷകനായി. എന്നാല്‍ പ്രതിരോധത്തിലൂന്നി കളിച്ച ഡല്‍ഹിക്ക് ആദ്യ പകുതിയില്‍ ഒറ്റ ഷോട്ട് പോലും മുംബൈ പോസ്റ്റിലേക്ക് തൊടുക്കാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. രണ്ടാം പകുതിയില്‍ പെലിസാരിയും കീന്‍ ലൂയിസും അല്‍പം ഉണര്‍ന്നു കളിച്ചെങ്കിലും വല കുലുങ്ങിയില്ല.

