മുംബൈ: ഐഎസ്എല്‍ പ്രഥമ സീസണ്‍ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ കൊല്‍ക്കത്ത മൂന്നാം സീണണ്‍ ഫൈനലില്‍. രണ്ടാംപാദ സെമിയില്‍ സ്വന്തം തട്ടകത്തില്‍ മുംബൈയെ സമനിലയില്‍ തളച്ച് ആദ്യപാദ സെമയില്‍ നേടിയ 3-2 ന്റെ മുന്‍തൂക്കത്തിലാണ് അത്‌ലറ്റിക്കോ ഡി കൊല്‍ക്കത്ത ഫൈനല്‍ ബെര്‍ത്ത് ഉറപ്പിച്ചത്.

. @Pearoboy25 knows a thing or two about making an impact in a #HeroISL semi-final & almost made one here! #ISLMoments #MUMvATK #LetsFootball pic.twitter.com/Q41l9mIEbz

ഫൈനലിലേക്ക് ഒരു സമനില മാത്രം വേണ്ടിയിരുന്ന കൊല്‍ക്കത്ത മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതല്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതിരോധത്തിലാണ് കളം നിറഞ്ഞത്. ഇതിനൊപ്പം കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്കായി ഗോള്‍ കീപ്പര്‍ മജുംദാറിന്റെ മിന്നല്‍ സേവുകളും മുംബൈ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞു.

44-ാം മിനിറ്റില്‍ രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാര്‍ഡ് കണ്ട റോബര്‍ട്ട് പുറത്തുപോയതിനെ തുടര്‍ന്ന് 10 പേരുമായാണ് മല്‍സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയുടെ മുഴുവന്‍ സമയവും കൊല്‍ക്കത്ത കളിച്ചത്. പ്രതിരോധനത്തിനൊപ്പം ബെലന്‍കോസോയും സ്റ്റീഫന്‍ പിയേഴ്‌സണും ജാവി ലാറയും കിട്ടിയ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം പ്രത്യാക്രമണവുമായി കളം നിറഞ്ഞു.

How did that not go in? That's what they're all thinking in the @atletidekolkata camp.#ISLMoments #MUMvATK #LetsFootball pic.twitter.com/PIMM2eRNDG