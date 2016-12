കൊച്ചി: ആര്‍ത്തിരമ്പിയ കൊച്ചി ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി ഐഎസ്എല്‍ രണ്ടാം സെമിയുടെ ആദ്യ പാദത്തില്‍ ഡല്‍ഹിക്കെതിരെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് ആധികാരിക വിജയം. ഗോള്‍ രഹിതമായ ആദ്യ പകുതിക്ക് ശേഷം രണ്ടാം പകുതിയില്‍ നേടിയ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിനാണ് ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന്റെ വിജയം. മത്സരത്തിന്റെ 65-ാം മിനിറ്റില്‍ ബാസ്റ്റേഴ്സ് ഹാഫില്‍ നിന്ന് പന്തുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നേറിയ ബെല്‍ഫോര്‍ട്ട് മനോഹരമായ ഷോട്ടിലൂടെ ഗോളിയെ കമ്പളിപ്പിച്ച പന്ത് പോസ്റ്റിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ബെല്‍ഫോര്‍ട്ട് ഗോള്‍...

