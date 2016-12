കൊച്ചി: ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ് ഫുട്‌ബോള്‍ മൂന്നാം സീസണ്‍ ഫൈനലിന് കൊച്ചി ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകും. സീസണില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാണികളെത്തിയ ടീമായ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ഫൈനല്‍ വേദിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത കാര്യം വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന യോഗത്തിന് ശേഷം ഐഎസ്എല്‍ ഗവേണിങ് ബോഡിയാണ് അറിയിച്ചത്.

OFFICIAL: The home of @sachin_rt's @KeralaBlasters, Kochi, will host the #HeroISL 2016 final! https://t.co/ssjn0Ykoho#LetsFootball pic.twitter.com/8TTl8sZ8Hq