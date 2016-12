റാഫിയും വിനീതും മത്സരത്തിന് മുൻപ്

കൊച്ചി: ഐ.എസ്.എൽ ഫൈനലിൽ അത്ലറ്റിക്കോ കൊൽക്കത്തയെ നേരിടുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ടീം ലൈനപ്പായി. ജെർമൻ ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇല്ല. റാഫിയും സി.കെ.വിനീതും ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇടം നേടി.

ടീം:

കേരള ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ്: സ്റ്റാക്ക് (ഗോളി), ജിംഗന്‍, ഹെങ്ബര്‍ട്ട്, ഹ്യസ്, അഹമ്മദ്, മെഹ്താബ് ഹുസൈന്‍, മഹ്മാത്, ബെല്‍ഫോര്‍ട്ട്, വിനീത്, റാഫി നാസോണ്‍.

കൊല്‍ക്കത്ത: ദേബ്ജിത്ത് (ഗോളി), ടിറി, പെരേര, സെരെനൊ, കൊട്ടാല്‍, ജുവല്‍ രാജ, ബോര്‍ഹ, ദൗത്തി, പോസ്റ്റിഗ, റാല്‍ട്ടെ, ഹ്യൂം.

ലൈവ് അപ്‌ഡേറ്റ്‌സ്‌

ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് ആരാധകര്‍ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. വീഡിയോ: അഞ്ജയ് ദാസ്

വരുന്നു കൊമ്പൻമാർ, വര: വി.എം ജോസ്

ഇരുടീമുകളും ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് ആരാധകരുടെ സമ്മാനം

Here's a glimpse of how @KeralaBlasters fans are contributing to an electric atmosphere in Kochi! #1stInTheFinals

യെല്ലോ ആര്‍മി

.@KeralaBlasters' faithful believe @atletidekolkata have a strong squad but the Yellow Army will win in Kochi! #1stInTheFinals

സന്ദേശ് ജിങ്കന്റെ ആരാധകർ