ഗോവ: ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലെ തോൽവിയോടെ ഐ.എസ്.എൽ മൂന്നാം സീസണിൽ സെമി ഫെെനൽ കാണാതെ ഗോവ പുറത്തായി. അത്ലറ്റിക്കോ ദി കൊൽക്കത്തയോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിനായിരുന്നു നിലവിലെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ ഗോവയുടെ പരാജയം. ബെലെങ്കോസോയും സ്റ്റീഫൻ പിയേഴ്സണും കൊൽക്കത്തക്കായി ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ മന്ദർ റാവു ദേശായിയാണ് ഗോവയുടെ വല കുലുക്കിയത്.

ഐ.എസ്.എൽ സെമി പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താൻ വിജയം അനിവാര്യമായിരുന്ന ഗോവയ്ക്ക് പക്ഷേ ഫറ്റോർഡയിൽ പിഴച്ചു. 28ാം മിനിറ്റിൽ സ്പാനിഷ് താരം ബെലൊങ്കോസയുടെ ഹെഡ്ഡർ ഗോളിലൂടെ കൊൽക്കത്ത ലീഡു പിടിച്ചു. ഇയാൻ ഹ്യൂമിന് പകരം ആദ്യ ഇലവനിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ബെലൊങ്കോസ തന്റെ ദൗത്യം മനോഹരമായി നിറവേറ്റി. കൊൽക്കത്ത 1-0 ഗോവ

80ാം മിനിറ്റു വരെ കൊൽക്കത്ത ലീഡ് നിലനിർത്തിയെങ്കിലും അവസാന പത്ത് മിനിറ്റിൽ കളി മാറുകയായിരുന്നു. റാഫേൽ കൊയ് ലോയുടെ ക്രോസ്സിൽ പ്രീതമിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി മന്ദർ റാവു നൽകിയ പാസ്സ് കൊൽക്കത്തയുടെ ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ കയറുകയായിരുന്നു. ഗോവയ്ക്ക് ആശ്വാസമായി സമനില ഗോൾ. കൊൽക്കത്ത 1-1 ഗോവ

ഗോളുകൾ കാണാം

.@atletidekolkata snatched a crucial win against @FCGoaOfficial in the dying moments of the game! #GOAvATK #ISLRecap #LetsFootball pic.twitter.com/rEsYrvGnHO