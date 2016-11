ഡൽഹി: എഫ്.സി ഗോവയ്ക്കെതിരായ തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ ഡൽഹി ഡെെനാമോസ് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിന്റെ സെമിഫെെനലിൽ ഇടം പിടിച്ചു. മാഴ്സെലീന്യോ ഹാട്രികും റിച്ചാർഡ് ഗാഡ്സെ ഇരട്ട ഗോളുകളും നേടിയ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ചു ഗോളിനാണ് ഡൽഹി ഗോവയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഫുൽഗാൻകൊ കർദോസോ ഗോവയുടെ ആശ്വാസ ഗോൾ കണ്ടെത്തി.

ഗോൾ മഴ കണ്ട മത്സരത്തിൽ ഗോവക്കെതിരെ വ്യക്തമായ ആധിപത്യത്തോടെയാണ് സാംബ്രോട്ടയുടെ സംഘം വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു ഡൽഹി തിരിച്ചടിച്ചത്. 31ാം മിനിറ്റിൽ കളിക്ക് വിപരീതമായി ഫുൽഗാൻകൊ കർദോസോ ഗോവയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ജൂലിയോ സീസർ നടത്തിയ മുന്നേറ്റം ഡൽഹി ഗോളി തടഞ്ഞതിൽ വന്ന പിഴവ് മുതലെടുത്തായിരുന്നു കർദോസൊ ഗോൾ നേടുകയായിരുന്നു.

പിന്നീട് 38ാം മിനിറ്റിൽ മാഴ്സെലീന്യോയിലൂടെ ഗോളടി തുടങ്ങിയ ഡൽഹി രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ നാല് തവണ ഗോവയുടെ വല ചലിപ്പിച്ചു. മെലൂദയുടെ ഫ്രീ കിക്കിൽ നിന്ന് ഗോവൻ ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ മറികടന്ന് ഗോൾ കണ്ടെത്തിയ മാഴ്സെലീന്യോ 48, 56 മിനിറ്റുകളിലും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. 51ാം മിനിറ്റിലും 57ാം മിനിറ്റിലുമായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് ഗാഡ്സെയുടെ ഗോൾ പിറന്നത്.

മത്സരത്തിലെ ഗോളുകൾ

