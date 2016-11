ചെന്നൈ: ഗോളിന് മറുഗോളിലൂടെ മറുപടി നൽകി ചെന്നൈയ്ൻ എഫ്.സിയെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണെെറ്റഡ് സമനിലയിൽ പിടിച്ചു. മൂന്നു തവണയും ചെന്നൈയ്ൻ നേടിയ ലീഡ് മറികടന്നാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സെമി പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തി. ചെന്നൈയ്നായി ഡുഡു ഹാട്രിക് നേടിയപ്പോൾ നിക്കോളാസ് വെലസിന്റെ ഇരട്ട ഗോളിലൂടെയും ഇഞ്ചുറി ടെെമിൽ സൗവിക് ഘോഷ് നേടിയ ഗോളിലൂടെയും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സമനില പിടിക്കുകയായിരുന്നു.

വിജയത്തോടെ സെമിഫെെനലിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റുറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇരുടീമുകളും കളിക്കാനിറങ്ങിയത്. 34ാം മിനിറ്റിൽ മെഹ്റാജുദ്ദീൻ വാഡു നൽകിയ ഒരു ക്രോസ്സ് ഒന്നാന്തരമൊരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഡുഡു ചെന്നൈയ്ന് മുൻതൂക്കം നൽകുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി നൽകി. അർജന്റെെൻ സ്ട്രെക്കർ നിക്കോളാസ് വെലസിന്റെ മനോഹരമായൊരു ഷോട്ടിലൂടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒപ്പമെത്തി.

എന്നാൽ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന ചെന്നെെയ്ൻ 46, 81 മിനിറ്റുകളിൽ ഡുഡുവിലൂടെ വീണ്ടും ലീഡ് പിടിച്ചു. 46ാം മിനിറ്റിൽ ജെറിയുടെ ക്രോസ്സിൽ നിന്നാണ് ഡുഡു രണ്ടാം ഗോൾ നേടിയത്. 81ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിനുള്ളിലെ ആശയക്കുഴപ്പവും ഭാഗ്യവും വീണ്ടും ഡുഡുവിന്റെ തുണയ്ക്കെത്തിയപ്പോൾ ഐ.എസ്.എൽ മൂന്നാം സീസണിലെ രണ്ടാം ഹാട്രിക് ഡുഡു സ്വന്തം പേരിൽ കുറിക്കുകയായിരുന്നു.

നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ വിജയ ഗോൾ

Shouvik Ghosh took full advantage of a brilliant corner from @nico_velez34, heading it in for @NEUtdFC's equalizer! #CHEvNEU #LetsFootball pic.twitter.com/Jfew7QQX8J