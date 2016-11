മുംബൈ: സ്വന്തം കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തി ചെന്നൈയ്ന്‍ എഫ്.സിയെ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ് മുംബൈ സിറ്റി ഐഎസ്എല്‍ മൂന്നാം സീസണില്‍ സെമി ഉറപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ടീമായി. 32, 60 മിനിറ്റുകളില്‍ നേടിയ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളിനാണ് അതിഥേയരുടെ ആധികാരിക വിജയം.

മുംബൈ ആദ്യ ഗോള്‍...

Sublime link-up play by @MumbaiCityFC gets the ball to @matydefederico's feet, who finishes easily!



MUM 1-0 CHE#MUMvCHE #LetsFootball pic.twitter.com/834snKxMpm