കൊല്‍ക്കത്ത:ഐ.എസ്.എല്ലിലെ അവേശകരമായ ആദ്യ സെമി പോരാട്ടത്തിൽ മുംബെെക്കെതിരെ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് വിജയം (3-2). രവീന്ദ്രസരോവര്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ അഞ്ചു ഗോളുകൾ കണ്ട ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരട്ട ഗോള്‍ നേടിയ ഇയാന്‍ ഹ്യൂമിന്റെ ചിറകിലേറിയാണ് കൊല്‍ക്കത്ത ആധികാരിക വിജയം ഉറപ്പാക്കിയത്‌. 39ാം മിനിറ്റിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ട ഹ്യൂം ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാന മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് രണ്ടാം ഗോളും നേടി.

മത്സരത്തില്‍ പിറന്ന ഗോളുകള്‍...

