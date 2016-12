കൊല്‍ക്കത്ത: ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ് മൂന്നാം സീസണിലെ അവസാന മത്സരത്തില്‍ കൊല്‍ക്കത്തയെ ഗോള്‍ രഹിത സമനിലയില്‍ തളച്ച് ഗോവയ്ക്ക് മടക്കം. നേരത്തെ സെമി ഉറപ്പിച്ച കൊല്‍ക്കത്ത പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ മുന്നേറാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പൂണെയെ നേരിട്ടത്, എന്നാല്‍ വീരോചിതമായി ലീഗിനോട് വിട പറയാന്‍ ഉറപ്പിച്ചിറങ്ങിയ പൂണെ കീഴടങ്ങാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

ബെലന്‍സ്‌കോയ്ക്ക് ലഭിച്ച മികച്ച അവസരം

.@Pearoboy25 drops a shoulder and shoots, the ball falls to @Juan_Belencoso, but he just can't finish.#ISLMoments #ATKvPUN #LetsFootball pic.twitter.com/2GjnLPOqU5