ഛണ്ഡിഗഡ്: ക്രിസ് ഗെയ്‌ലിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബിന് 193 റണ്‍സ്. 63 പന്തില്‍ പുറത്താകാതെ 104 റണ്‍സാണ് ഗെയ്ല്‍ അടിച്ചെടുത്തത്. ഒരു ഫോറും 11 സിക്‌സും ഗെയ്‌ലിന്റെ ബാറ്റില്‍ നിന്ന് പിറന്നു.

അര്‍ധസെഞ്ചുറി വരെ ശാന്തനായി ബാറ്റു വീശിയ ഗെയ്ല്‍ പിന്നീട് ആക്രമണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. 14-ാം ഓവറില്‍ റാഷിദ് ഖാനെതിരെ തുടര്‍ച്ചയായി നാല് സിക്‌സ് നേടിയ ഗെയ്ല്‍ 58 പന്തിലാണ് സെഞ്ചുറി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഐ.പി.എല്‍ പതിനൊന്നാം സീസണിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറിയാണ് വിന്‍ഡീസ് താരം സ്വന്തം പേരില്‍ കുറിച്ചത്. ഐ.പി.എല്‍ എല്ലാ സീസണിലും കൂടി ആറാം സെഞ്ചുറിയും.

ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത പഞ്ചാബ് തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു. 21 പന്തില്‍ 18 റണ്‍സെടുത്ത കെ.എല്‍ രാഹുല്‍ പുറത്താകുമ്പോള്‍ തന്നെ പഞ്ചാബിന്റെ സ്‌കോര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ 53 റണ്‍സെത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് മായങ്ക് അഗര്‍വാള്‍ ഒമ്പത് പന്തില്‍ 18 റണ്‍സടിച്ചു. 21 പന്തില്‍ 31 റണ്‍സായിരുന്നു കരുണ്‍ നായരുടെ സമ്പാദ്യം. ഇന്നിങ്‌സ് അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ ഗെയ്‌ലിനൊപ്പം ആരോണ്‍ ഫിഞ്ചായിരുന്നു ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഫിഞ്ച് ആറു പന്തില്‍ 14 റണ്‍സ് നേടി.

