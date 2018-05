മുംബൈ: ഐ.പി.എല്‍ പതിനൊന്നാം സീസണ്‍ ഫൈനലിലെ ടീമുകളെ നേരത്തെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിന് പിന്നാലെ അതു നിഷേധിച്ച് മറ്റൊരു കൂട്ടം ആരാധകര്‍. സ്റ്റാറിന്റ െൈലവ് സ്ട്രീമിങ് ആപ്പും വെബ്‌സൈറ്റുമായ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാര്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഐ.പി.എല്‍ ഫൈനലിന്റെ പ്രൊമോ വീഡിയോ തെളിവായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഒത്തുകളിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നത്.

ഈ പ്രൊമോ വീഡിയോയില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിന്റെ എതിരാളിയായി വരുന്നത് കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സാണ്. കൊല്‍ക്കത്തയും സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദും തമ്മില്‍ രണ്ടാം ക്വാളിഫയര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച്ച നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ പ്രൊമോ പുറത്തുവന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ആരാധകര്‍ ഐ.പി.എല്ലിനെതിരെ രംഗത്തുവരികയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ മറ്റൊരു ആരാധകന്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സും സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദും തമ്മിലുള്ള ഫൈനലിന്റെ പ്രൊമോ വീഡിയോ ട്വീറ്റു ചെയ്തു. ഇതും ഹോട്ട് സ്റ്റാറിന്റെ പ്രൊമോയാണ്. ഫൈനലിന് മുമ്പ് ഹോട്ട് സ്റ്റാര്‍ രണ്ട് പ്രൊമോ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതാണെന്നും അതില്‍ ഒരെണ്ണം മാത്രം പുറത്തുവിട്ട് ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഒത്തുകളിയുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുകയാണെന്നും ഈ ആരാധകന്‍ പറയുന്നു. ഏതായാലും ഫൈനലില്‍ ചെന്നൈയ്ക്ക് എതിരാളി ആരെന്ന് അറിയാന്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍.

പ്രൊമോ വണ്‍

For all #CsKvsKKr IPL final ad fans .. Here is version of #CSkvsSRH finals .. 42runs in last 3overs without Wides/NoBalls kottadam Fix cheyochu ane mee minds ki 🙏🏻🙏🏻. . pic.twitter.com/ttEo7y6u28

പ്രൊമോ റ്റു

ആരാധകരുടെ ട്വീറ്റുകള്‍

All the IPL matches are fixed..

Fully Scripted tournament..

Final will be CSK vs KKR..

Because these two teams are having massive fan following.. SRK & his frnds will come to watch that match..

Television rating will be high..

So BCCI will make sure that KKR goes to the final..