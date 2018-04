ഡല്‍ഹി; ഐ.പി.എല്‍ പതിനൊന്നാം സീസണില്‍ മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഡല്‍ഹി ഡെയര്‍ഡെവിള്‍സ് ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗൗതം ഗംഭീര്‍ രാജിവെച്ചു. ഇനി ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ ശ്രേയസ്‌ അയ്യര്‍ ടീമിനെ നയിക്കും.

ഇത് എന്റെ തീരുമാനമാണ്. ടീമിനായി ഇതുവരെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാന്‍ പറ്റിയിട്ടില്ല. ക്യാപ്റ്റന്‍ എന്ന നിലയില്‍ പരാജയത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ ഉത്തരവാദിത്തവും എനിക്കാണ്. ഇതാണ് കൃത്യമായ സമയം, ടീമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില്‍ പൂര്‍ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ട് ഞാന്‍ നായകസ്ഥാനം ഒഴിയുകയാണ് - വാര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തില്‍ ഗംഭീര്‍ പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ ആറു മത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഡല്‍ഹി വെറും ഒരു മത്സരം മാത്രം ജയിച്ച് രണ്ടു പോയന്റോടെ ഏറ്റവും പിന്നിലാണ്. കൊല്‍ക്കത്തയെ രണ്ടു തവണ കിരീടം ചൂടിച്ച ഗൗതം ഗംഭീര്‍ ഈ സീസണിലാണ് ഡല്‍ഹി ടീമിലെത്തിയത്.

സീസണില്‍ ഇതുവരെ ഗംഭീറിന്റെ ബാറ്റിങ്ങ് പ്രകടനവും വളരെ മോശമാണ്. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ അര്‍ധസെഞ്ച്വറി നേടിയെങ്കിലും ആറു മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 17 റണ്‍സ് ശരാശരിയില്‍ 85 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് ഗംഭീറിന്റെ സമ്പാദ്യം.

