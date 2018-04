ചെന്നൈ: കാവേരി വിഷയത്തില്‍ വിവിധ തമിഴ് സംഘടനകളുടെ ബഹിഷ്‌കരണ ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചെന്നൈ ചെപ്പോക്ക് സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ കനത്ത സുരക്ഷയില്‍ നടന്ന ചെന്നൈ-കൊല്‍ക്കത്ത മത്സരത്തിനിടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഷൂ എറിഞ്ഞ് കാവേരി പ്രക്ഷോഭ സംഘം. മത്സരത്തിന്റെ എട്ടാം ഓവറിലാണ് നാടകീയ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. എഫ് അപ്പര്‍ സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഷൂ ചെന്നൈ താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെയും റിസര്‍വ് താരങ്ങളായ ഫാഫ് ഡു പ്ലെസിയുടെയും ലുഗി എന്‍ഗിഡിയുടെയും അരികിലായാണ് വീണത്.

സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള പോലീസ് സംഘം ഉടന്‍ സ്ഥലത്തെത്തി ഷൂ എറിഞ്ഞ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തെത്തിച്ചു. പോലീസ് കൃത്യസയത്ത് ഇടപെട്ട് രംഗം ശാന്തമാക്കിയതിനാല്‍ ചെന്നൈ-കൊല്‍ക്കത്ത മത്സരം തടസ്സപ്പെടാതെ നടന്നു. നേരത്തെ മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പെ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തും വിവിധ സംഘടന പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ അഴിച്ചുവിട്ടിരുന്നു.

