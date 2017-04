ഹൈദരാബാദ്: പത്താം സീസണിലെ മൂന്നാം സെഞ്ചുറി കണ്ട മത്സരത്തില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിന് കൂറ്റന്‍ വിജയലക്ഷ്യം. 59 പന്തില്‍ 126 റണ്‍സുമായി വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് പുറത്തെടുത്ത ക്യാപ്റ്റന്‍ ഡേവിഡ് വാര്‍ണറുടെ മികവില്‍ ഹൈദരാബാദ് നിശ്ചിത ഓവറില്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 209 റണ്‍സടിച്ചു. 10 ഫോറും എട്ടു സിക്‌സും വാര്‍ണറുടെ ബാറ്റില്‍ നിന്ന് പിറന്നു.

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദിന് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. ധവാനുമായി ചേര്‍ന്ന് വാര്‍ണര്‍ ഒന്നാം വിക്കറ്റില്‍ 139 റണ്‍സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. അതും 12.4 ഓവറില്‍. പിന്നീട് ധവാന്‍ പുറത്തായ ശേഷം ക്രീസിലെത്തിയ കെയ്ന്‍ വില്ല്യംസണും ബാറ്റുകൊണ്ട് തിളങ്ങി. 25 പന്തില്‍ 40 റണ്‍സാണ് വില്ല്യംസണ്‍ അടിച്ചെടുത്തത്. അവസാന ഓവറിലെ അവസാന പന്തില്‍ റണ്‍ഓട്ടാകുകയായിരുന്നു വില്ല്യംസണ്‍. യുവരാജ് സിങ്ങ് പുറത്താകാതെ ആറു റണ്‍സ് നേടി.

David Warner's 126 is the seventh highest score in IPL history



https://t.co/O2hEe8yqfT #Insights pic.twitter.com/B98ujVniNj