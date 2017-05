ഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയെ തകര്‍ത്ത് തരിപ്പണമാക്കി മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ഐപിഎലിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നേടി. മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് പടുത്തുയര്‍ത്തി കൂറ്റന്‍ സ്‌കോറിന് മുന്നില്‍ ഡല്‍ഹി ഡെയര്‍ ഡെവിള്‍സ് തകര്‍ന്നടിഞ്ഞു. മുംബൈയുടെ 212 റണ്‍സ് പിന്തുടര്‍ന്ന ഡല്‍ഹിക്ക് 66 റണ്‍സിന് കളമൊഴിയേണ്ടി വന്നു. ഇന്നത്തെ വിജയത്തെടെ ഐപിഎല്‍ പത്താം സീസണില്‍ പ്ലേ ഓഫില്‍ കടക്കുന്ന ആദ്യ ടീമായി മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ്.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ പൊള്ളാര്‍ഡിന്റേയും സിമ്മന്‍സിന്റേ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തിന്റെ മികവിലാണ് 212 റണ്‍സ് അടിച്ചെടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റിങിനിറങ്ങിയ ഡല്‍ഹിയെ മുംബൈ സ്പിന്നര്‍മാര്‍ വട്ടം കറക്കി 66 റണ്‍സിന് വീഴത്തുകയായിരുന്നു. 26 റണ്‍സെടുത്ത കരുണ്‍ നായരും പത്തു റണ്‍സ് വീതമെടുത്ത ആന്‍ഡേഴ്‌സണും കുമ്മിന്‍സിനും മാത്രമാണ് ഡല്‍ഹി നിരയില്‍ രണ്ടക്കം കടക്കാനായത്.

ഇന്നിങ്‌സിന്റെ ആദ്യ പന്തില്‍ സഞ്ജു സാംസണിനെ മടക്കി മക്ലീനാഘനാണ് വിക്കറ്റ് വേട്ടക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. രണ്ടാം ഓവറില്‍ ശ്രേയസ്സ് അയ്യരെ ഹര്‍ഭജനും പുറത്താക്കി. കരണ്‍ ശര്‍മയും ഹര്‍ഭജനും മൂന്നു വീതം വിക്കറ്റുകളും മലിംഗ രണ്ടു വിക്കറ്റും നേടി.

ആദ്യ ബാറ്റിങില്‍ 43 പന്തില്‍ 66 റണ്‍സെടുത്ത സിമ്മണ്‍സിന്റെയും 35 പന്തില്‍ പുറത്താകാതെ 63 റണ്‍സ് നേടിയ പൊള്ളാര്‍ഡിന്റെയും മികവില്‍ നിശ്ചിത ഓവറില്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് മുംബൈ 212 റണ്‍സടിച്ചത്. പൊള്ളാര്‍ഡും സിമ്മണ്‍സും അഞ്ചു ഫോറും ആറു സിക്സും നേടി.

അവസാന ഓവറുകളില്‍ പൊള്ളാര്‍ഡും ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യെ(14 പന്തില്‍ 29)യും നടത്തിയ വെടിക്കെട്ടാണ് മുംബൈയുടെ സ്‌കോര്‍ 200 കടത്തിയത്. ഇരുവരും നാലാം വിക്കറ്റില്‍ 27 പന്തില്‍ 59 റണ്‍സടിച്ചു കൂട്ടി.

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ മുംബൈയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റില്‍ സിമ്മണ്‍സും പട്ടേലും ചേര്‍ന്ന് 8.4 ഓവറില്‍ 79 റണ്‍സടിച്ചു. പാര്‍ഥിവ് പട്ടേല്‍ 25 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്തായി. 10 റണ്‍സെടുത്ത ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ്മയെ റബാഡെ പുറത്താക്കി.

"We have good bowling to defend this total." Lendl Simmons