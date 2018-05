ബെല്‍ജിയം: മിഡ്ഫീല്‍ഡര്‍ റഡ്ജ നൈന്‍ഗോളനെ പുറത്തിരുത്തി ബെല്‍ജിയം റഷ്യ ലോകകപ്പിനുള്ള 28 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. റഡ്ജയുടെ സ്ഥാനത്ത് 21-കാരനായ യോറി ടെലിമെന്‍സാണ് ടീമില്‍ ഇടംപിടിച്ചത്. കോച്ച് റോബര്‍ട്ടോ മാര്‍ട്ടിന്‍സ് ഇപ്പോള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച 28 അംഗ ടീം ലോകകപ്പിന് മുമ്പ് 23 പേരാക്കി ചുരുക്കും. ജൂണ്‍ 14 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ലോകകപ്പില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട്. പനാമ, ടുനീഷ എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ് ജിയിലാണ് ബെല്‍ജിയം അങ്കത്തിനിറങ്ങുക.

പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലെ 15 താരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ടീമിനെ ചെല്‍സി താരം ഈഡന്‍ ഹസാര്‍ഡാണ് നയിക്കുക. ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ മൊണാകോയിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് റഡ്ജയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി പരിഗണിക്കാന്‍ യോറിക്ക്‌ തുണയായത്. റഡ്ജയെ ഒഴിവാക്കിയത് തീര്‍ത്തും സങ്കടകരവും പ്രയാസമേറിയ തീരുമാനവുമാണ്. മികച്ച കളിക്കാരനാണ് റഡ്ജ. എന്നാല്‍ ടീമിനെ ഒരുക്കാനുള്ള തന്ത്രപരമായ ചില കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് അദേഹത്തെ പുറത്തിരുത്തിയത് - കോച്ച് മാര്‍ട്ടിന്‍സ് വ്യക്തമാക്കി.

28 അംഗ ടീം

Goalkeepers: Koen Casteels, Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels.

Defenders: Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Laurent Ciman, Leander Dendoncker, Christian Kabasele, Vincent Kompany, Jordan Lukaku, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen.

Midfielders: Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Kevin De Bruyne, Mousa Dembele, Marouane Fellaini, Adnan Januzaj, Thomas Meunier, Youri Tielemans, Axel Witsel.

Forwards: Michy Batshuayi, Christian Benteke, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens.

