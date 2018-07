മോസ്‌കോ: ലോകകപ്പിൽ അര്‍ജന്റീനയ്‌ക്കെതിരായ നിര്‍ണായക മത്സരത്തിന് നാല് മണിക്കൂര്‍ മുമ്പാണ് നൈജീരിയന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ജോണ്‍ ഒബി മൈക്കലിന്റെ കാതില്‍ ആ വാര്‍ത്ത എത്തുന്നത്. നാട്ടിൽ അച്ഛനെ അക്രമികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. കൊല്ലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആക്രമികളുടെ ഭീഷണിയുമുണ്ടായിരുന്നു.

മൈക്കൽ ഉടനെ വിവരം ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനെ ധരിപ്പിച്ചു. ടീമംഗങ്ങളും കോച്ചും ഇക്കാര്യം അറിയരുതെന്നും പറഞ്ഞു. 'ഈ സംഭവം ഞാനെന്റെ തലയ്ക്കുള്ളില്‍ അടച്ചിടുകയാണ്. രാജ്യത്തിനായി കളിക്കുക എന്നതാണ് എനിക്കിപ്പോള്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനം'-മൈക്കല്‍ ടീം മാനേജ്മെന്റിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കളിക്കാനിറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഒന്നിനെതിരേ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് നൈജീരിയ അർജന്റീനയോട് പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തായത്.

മൈക്കലിന്റെ പിതാവ് മിഷേല്‍ ഒബി മൈക്കലും ഡ്രൈവര്‍ ഇഷായ ജോണും തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ബന്ദികളില്‍ നിന്ന് മോചിതരായത്. 21000 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 18 ലക്ഷം രൂപ) ആണ് അക്രമികള്‍ മോചനദ്രവ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പോലീസ് നൈജീരിയയിലെ ഒരു വനത്തില്‍ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് മിഷേല്‍ ഒബിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

അര്‍ജന്റീനയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടയില്‍ ജാണ്‍ ഒബി മൈക്കല്‍

സംഭവം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാന്‍ കുറച്ച് സമയം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. മത്സരത്തിനായി മാനസികമായി തയ്യാറെടുത്ത് നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ലായിരുന്നു. 18 കോടി നൈജീരിയക്കാരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തീരുമാനം തന്നില്‍ നിന്നുണ്ടാവാന്‍ പാടില്ലെന്ന് അവസാനം ഞാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. കോച്ചിനോടും സഹതാരങ്ങളെയൊന്നും ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. സംഘത്തിലെ ചില അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യം പങ്കുവെച്ചതെന്നും ജോണ്‍ ഒബി മൈക്കല്‍ ചൊവ്വാഴ്ച മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

അച്ഛനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പോലീസ് ഓഫീസര്‍മാരോടും അധികൃതരോടും അദ്ദേഹം നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു. ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് നൈജീരിയന്‍ ക്യാപ്റ്റന്റെ അച്ഛനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്.

