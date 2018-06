കസാന്‍: ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോളിലെ ഗ്രൂപ്പ് സിയിലെ ഓസ്‌ട്രേലിയ-ഫ്രാന്‍സ് മത്സരം ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോള്‍ ഗോള്‍ രഹിത സമനിലയില്‍. ആദ്യ നാല്‍പ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റില്‍ മുന്‍ലോക ചാമ്പ്യന്‍മാരായ ഫ്രാന്‍സിനെ പിന്നിലാക്കുന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടിണ്ട്. ഈ പ്രകടനം രണ്ടാം പകുതിയിലും നിലനിര്‍ത്താനായാല്‍ ഫ്രാന്‍സിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് സാധിക്കും.

Live Updates.....

It's been pretty tight so far... #FRAAUS pic.twitter.com/dV4sOHKNNv

ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചു. ഗോള്‍ രഹിതം.

ആദ്യ പകുതിയോട് അടുക്കുന്ന മത്സരം ഗോള്‍ രഹിതമായി മുന്നേറുന്നു

28' ഓസ്‌ട്രേലിയ 0-0 ഫ്രാന്‍സ്‌

20 മിനിറ്റ് പിന്നിടുന്നു... ഫ്രാന്‍സ് 0-0 ഓസ്‌ട്രേലിയ. ആദ്യ മിനിറ്റുകളില്‍ പതറിയ ഓസ്‌ട്രേലിയ പതിയെ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നു

19' ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് സുവര്‍ണാവസരം. ഗോളി ഹ്യൂഗോ ലോറിസിന്റെ മികച്ച നീക്കം ഫ്രാന്‍സിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

13' ഫൗള്‍, ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ മാത്യു ലെക്കിക്ക് മഞ്ഞ കാര്‍ഡ്‌

10 minutes to go until #FRAAUS ! TV Listings 👉 https://t.co/xliHcxWvEO Live Blog 👉 https://t.co/DSg5lEbEse

10' കളിയുടെ നിയന്ത്രണം ഫ്രാന്‍സിന്റെ കൈകളില്‍. തുടരെത്തുടരെ മുന്നേറ്റവുമായി ഫ്രാന്‍സ്...

ആദ്യ മിനിറ്റുകളില്‍ ഫ്രാന്‍സിന്റെ മുന്നേറ്റം​

Matchday 1 was ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

Matchday 2 was 🔥🔥🔥



What does Matchday 3 have in store for us? 🤔#WorldCup pic.twitter.com/bx63M29HJd