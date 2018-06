കലിനിന്‍ഗാര്‍ഡ്: ക്രൊയേഷ്യയുടെ ആക്രമണത്തിന് മുന്നില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനാകാതെ നൈജീരിയയുടെ പ്രതിരോധം. മത്സരം 72 മിനിറ്റിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ക്രൊയേഷ്യ രണ്ട് ഗോളിന്റെ ലീഡ് നേടി. ആദ്യം എറ്റേബൊയുടെ സെല്‍ഫ് ഗോളില്‍ മുന്നിലെത്തിയ ക്രൊയേഷ്യക്കായി ക്യാപ്റ്റന്‍ ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച് പെനാല്‍റ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചു.

32-ാം മിനിറ്റിലാണ് ക്രൊയേഷ്യയുടെ ആദ്യ ഗോള്‍ വന്നത്. ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ചെടുത്ത കോര്‍ണര്‍ കിക്കില്‍ മന്‍സൂക്കിച്ചിന്റെ ഹെഡ്ഡര്‍. ഇത് എറ്റേബൊയുടെ കാലില്‍ തട്ടി റിഫളക്ട് ചെയ്ത് വലയിലെത്തുകയായിരുന്നു.

പിന്നീട് 70-ാം മിനിറ്റില്‍ നൈജീരിയയുടെ പ്രതിരോധത്തിന് വീണ്ടും പിഴച്ചു. ക്രൊയേഷ്യയുടെ കോര്‍ണര്‍ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനിടെ നൈജീരിയയുടെ വില്ല്യം ട്രൂസ്റ്റ് എകോങ് മന്‍സൂക്കിച്ചിനെ പിടിച്ചുവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് റഫറി എകോങ്ങിന് മഞ്ഞക്കാര്‍ഡും ക്രൊയേഷ്യക്ക് പെനാല്‍റ്റിയും വിധിച്ചു. പെനാല്‍റ്റിയെടുത്ത മോഡ്രിച്ചിന് പിഴച്ചില്ല.

നാല് മിനിറ്റ് അധിക സമയം

89' ക്രൊയോഷ്യയുടെ ബ്രോസോവിക്കിന് മഞ്ഞക്കാര്‍ഡ്‌

ക്യാപ്റ്റന്‍ മോഡ്രിച്ചിന് പിഴച്ചില്ല, ക്രൊയേഷ്യ രണ്ട് ഗോളിന് മുന്നില്‍

71' ക്രൊയേഷ്യക്ക് അനുകൂലമായ പെനാല്‍റ്റി

70' നൈജീരിയയുടെ ഡിഫന്‍ഡര്‍ വില്ല്യം എകോങ്ങിന് മഞ്ഞക്കാര്‍ഡ്

നൈജീരിയ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നു

60' ക്രാമറിക്കിന് പകരം ബ്രോസോവിക് ഗ്രൗണ്ടില്‍

51' 35 വാര അകലെ നിന് റാക്കിറ്റിച്ചിന്റെ ഷോട്ട് ലക്ഷ്യം തെറ്റുന്നു

രണ്ടാം പകുതിക്ക് തുടക്കം

ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചു

ആദ്യ പകുതിയില്‍ രണ്ട് മിനിറ്റ് അധിക സമയം

നൈജീരിയയുടെ എറ്റേബൊയുടെ സെല്‍ഫ് ഗോള്‍

32' ക്രൊയേഷ്യ ഒരു ഗോളിന് മുന്നില്‍

ഗോള്‍

30' ഇവാന്‍ റാക്കിറ്റിച്ചിന് മഞ്ഞക്കാര്‍ഡ്‌

23' വിദയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച നിയോണ്‍ ബലഗോന് പരിക്ക്‌

