റോസ്തവ്: ഗ്രൂപ്പ് ഡിയില്‍ ഐസ്‌ലന്‍ഡിനെതിരേ കളിക്കുന്നത് ക്രൊയേഷ്യയുടെ രണ്ടാം നിര. അര്‍ജന്റീനക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് ഗോള്‍കീപ്പറെ അടക്കം ഒമ്പത് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ക്രൊയേഷ്യ കളിക്കുന്നത്.

അര്‍ജന്റീനക്കെതിരേ കളിച്ച പെരിസിച്ചിനേയും മോഡ്രിച്ചിനേയും മാത്രമാണ് ക്രൊയേഷ്യ ടീമില്‍ നിലനിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലിവാക്കോവിച്ചിനെ മാറ്റി രണ്ടാം ഗോള്‍കീപ്പര്‍ ലവ്‌റെ കാലിനിച്ചിനെയാണ് ക്രൊയേഷ്യ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. അര്‍ജന്റീനക്കെതിരേ ഗോളടിച്ച റെബിച്ചും റാക്കിറ്റിച്ചും സ്‌ട്രൈക്കര്‍ മന്‍സൂക്കിച്ചും ഫൈനല്‍ ഇലവനിലില്ല.

നിലവില്‍ രണ്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആറു പോയിന്റുള്ള ക്രൊയേഷ്യ പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് രണ്ടാം നിരയെ പരീക്ഷിക്കാന്‍ കോച്ച് ഡാലിച്ചിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം ഈ മത്സരം ഐസ്‌ലന്‍ഡിനും അര്‍ജന്റീനക്കും നൈജീരിയക്കും നിര്‍ണായകമാണ്. ക്രൊയേഷ്യയുടെ രണ്ടാം നിരയെ ഐസ്‌ലന്‍ഡ് തോല്‍പ്പിച്ചാല്‍ അര്‍ജന്റീനക്ക് നൈജീരിയക്കെതിരേ ഉയര്‍ന്ന ഗോള്‍ശരാശരിയില്‍ ജയിക്കേണ്ടി വരും.

ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോള്‍ അര്‍ജന്റീനയുടേയും ഐസ്‌ലന്‍ഡിന്റേയും കൈയിലുള്ളത് ഒരു പോയന്റ് മാത്രമാണ്. നൈജീരിയക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റുണ്ട്. ഇനി ഐസ്‌ലന്‍ഡ് സമനില നേടുകയും അര്‍ജന്റീന നൈജീരിയക്കെതിരെ വിജയിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ നാല് പോയിന്റുമായി മെസ്സിക്കും സംഘത്തിനും പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറിലെത്താം.

Content Highlights: Croatia vs Iceland and Pre Quarter Possibilities of Argentina