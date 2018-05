ബ്യൂണസ് ഏറീസ്: ലോകകപ്പിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന അര്‍ജന്റീന ടീമിന് തിരിച്ചടി. ഒന്നാം നമ്പര്‍ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ സെര്‍ജിയോ റൊമേറോ ലോകകപ്പിനുണ്ടാകില്ല. കാല്‍മുട്ടിനേറ്റ പരിക്കാണ് മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് ഗോള്‍കീപ്പറുടെ വില്ലനായത്. മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിനായി കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് റൊമേറോയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്.

രാജ്യത്തിനായി 94 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച താരമാണ് 31-കാരനായ സെര്‍ജിയോ റൊമേറോ. ഈ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടില്‍ അര്‍ജന്റീനയുടെ ഗോള്‍വല കാത്തതും പരിചയസമ്പന്നരായ റൊമേറോയായിരുന്നു. 2014 ലോകകപ്പില്‍ അര്‍ജന്റീനയെ ഫൈനലിലെത്തിക്കുന്നതില്‍ റൊമേറോയുടെ പങ്ക് നിര്‍ണായകമായിരുന്നു. ഹോളണ്ടിനെതിരായ സെമിയിലെ പെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ റൊമേറോയുടെ സേവുകളാണ് അര്‍ജന്റീനയ്ക്ക് ഫൈനലിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്.

പരിശീലകന്‍ സാംപോളി തിങ്കളാഴ്ച്ച പ്രഖ്യാപിച്ച അവസാന 23 അംഗ സംഘത്തില്‍ റൊമേറോയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പരിക്ക് ഭേദമാകാത്തതിനാല്‍ ലോകകപ്പിനുണ്ടാകില്ലെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച്ച തന്നെ റൊമേറോ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി അര്‍ജന്റീന ടീമിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൊമേറോയുടെ വലതു കാല്‍മുട്ടിന് പരിക്കാണെന്നും അതിനാല്‍ ലോകകപ്പിനുണ്ടാകില്ലെന്നുമാണ് ട്വീറ്റ്.

ഇതോടെ അര്‍ജന്റീനക്കായി രണ്ടു തവണ മാത്രം കളത്തിലിറങ്ങിയ ചെല്‍സി താരം വില്ലി കബല്ലെറോയോ അരങ്ങേറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്ന റിവര്‍ പ്ലേറ്റിന്റെ ഫ്രാങ്കോ അര്‍മാനോയ ആകും അര്‍ജന്റീനയുടെ ഗോള്‍വല കാക്കുക. റൊമേറോയ്ക്ക് പകരം മെക്‌സിക്കന്‍ ക്ലബ്ബ് ടൈഗ്രസിന്റെ നഹ്വല്‍ ഗുസ്മാനെ ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയില്‍ ജൂണ്‍ 16ന് ഐസ്‌ലന്‍ഡിനെതിരെയാണ് അര്‍ജന്റീനയുടെ ആദ്യ മത്സരം.

Content Highlights: Argentina and Manchester United goalkeeper Sergio Romero ruled out of World Cup