ചാമ്പ്യന്‍ ജര്‍മനി ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് എഫിലെ എതിരാളികള്‍ ചില്ലറക്കാരല്ല. ചാമ്പ്യന്മാരെ മാത്രമല്ല, ആരെ വേണമെങ്കിലും തളയ്ക്കാനും മെരുക്കിക്കെട്ടാനും ഒരുങ്ങി തന്നെയാണ് മെക്സിക്കോ ഇറങ്ങുന്നത്.

നാലു കൊല്ലം മുന്‍പ് അര്‍ജന്റീനയെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് കപ്പടിച്ച് ജര്‍മന്‍ നിരയല്ല റഷ്യയില്‍ വിമാനം പിടിച്ചെത്തിയത്. മാറ്റങ്ങള്‍ അനവധിയുണ്ട്. അന്ന് ലയണല്‍ മെസ്സിയുടെ ടീമന്റെ ഇടനെഞ്ചിലേയ്ക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈമില്‍ വെടിയുണ്ട പായിച്ച ഗോട്സെ ഇന്ന് ടീമിനൊപ്പമില്ല.

ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടില്‍ ഉജ്വല ഫോമിലായിരുന്നു ജോക്കിം ലോയുടെ ടീം. കളിച്ച പത്ത് മത്സരങ്ങളില്‍ പത്തും ജയിച്ചു. 43 ഗോളുകള്‍ അടിച്ചപ്പോള്‍ നാലെണ്ണം മാത്രമാണ് വഴങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കോണ്‍ഫെഡറേഷന്‍സ് കപ്പിലും കിരീടം ചൂടി.

മികച്ച ഒത്തിണക്കത്തോടെ കളിക്കുന്ന ടീമാണ് മെക്സിക്കോ. ഇതാണ് ജര്‍മനി നേരിടാന്‍ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി.

Live Updates...

GOAL MEXICO! Hirving Lozano 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/t0N65zMC2n — FlFA World Cup (@WorIdCupFC) June 17, 2018

ലൊസാനോയുടെ കിടിലന്‍ ഗോളിലാണ് മെക്‌സിക്കോ ലീഡെടുത്തത്‌

35' ഗോള്‍.... ജര്‍മ്മനി മുന്നില്‍...

G O A L // M E X I C O ! @HirvingLozano70 gives @miseleccionmxEN the lead! #GERMEX 0-1 pic.twitter.com/9oaXT1YhxW — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 17, 2018

മത്സരം 30 മിനിറ്റ് പിന്നിടുന്നു. ഗോള്‍ രഹിതം

ജര്‍മ്മനി 0-0 മെക്‌സിക്കോ

മത്സരം 15 മിനിറ്റ് പിന്നിടുന്നു. ബോള്‍ പൊസിഷനില്‍ ആധിപത്യം ജര്‍മ്മനിക്കാണെങ്കിലും കൗണ്ടര്‍ അറ്റാക്കുമായി മെക്‌സിക്കോ കളം നിറഞ്ഞ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്നു...

വീണ്ടും ന്യൂയര്‍ രക്ഷകനായി, ജര്‍മ്മനി ഗോള്‍ വഴങ്ങാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു

13' ന്യൂയറിന്റെ മികച്ച സേവ്... ജര്‍മ്മനി രക്ഷപ്പെടുന്നു

10' ആധിപത്യം ജര്‍മനിക്ക്. കൗണ്ടര്‍ അറ്റാക്കുമായി മെക്‌സിക്കോ

"My favourite #MEX player in this picture is _______________"#GERMEX pic.twitter.com/SkfIJjmcWH — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 17, 2018

"My favourite #GER player in this picture is _______________"#GERMEX pic.twitter.com/xFq9hgV0RF — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 17, 2018

ആദ്യ മിനിറ്റില്‍ തന്നെ ജര്‍മനിയെ ഞെട്ടിച്ച് മെക്‌സിക്കോ. അതിവേഗ മുന്നേറ്റം... ഗോള്‍ അവസരം മിസ്സായി

മത്സരം ആരംഭിച്ചു...​

Here are the official line-ups for today's next match.



What are your thoughts on the selections? pic.twitter.com/JD3G4HajAQ — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 17, 2018

Do you agree with them?#GERMEX // #WorldCup pic.twitter.com/0XcIWZfSai — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 17, 2018

Are you? Find out where you can watch #GERMEX live 👉 https://t.co/xliHcye6wm — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 17, 2018

ജര്‍മ്മനി-മെക്‌സിക്കോ മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണത്തിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം