സമാറ: ഗ്രൂപ്പ് ഇയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ കോസ്റ്ററീക്കയ്‌ക്കെതിരെ സെര്‍ബിയ ഒരു ഗോളിന് മുന്നില്‍. മത്സരത്തിന്റെ 56-ാം മിനിറ്റില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ കൊളറോവാണ് സെര്‍ബിയയെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്. പോസ്റ്റിന് തൊട്ടുപുറത്ത് ലഭിച്ച ഫ്രീകിക്ക് മനോഹരമായ ഷോട്ടിലൂടെ കൊളറോവ് പോസ്റ്റിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

Live Updates...

സെര്‍ബിയ 1-0 കോസ്റ്ററീക്ക​

71' സെര്‍ബിയന്‍ നിരയില്‍ ആദം ല്യാജിച്ചിന് പകരം കോസ്റ്റിച്ച് കളത്തില്‍

68' കോസ്റ്ററീക്കയുടെ രണ്ടാം ചേഞ്ച്, ഉറേനയ്ക്ക് പകരം കാംബല്‍ ഇറങ്ങി

61' കോസ്റ്ററീക്കയുടെ ആദ്യ ചേഞ്ച്, വെനഗാസിന് പകരം ബൊളോണിനെ ഇറക്കി

സെര്‍ബിയ 1-0 കോസ്റ്ററീക്ക

60' വീണ്ടും ഫൗള്‍, സെര്‍ബിയയുടെ ഇവാനോവിച്ചിന് മഞ്ഞ കാര്‍ഡ്‌

ഫ്രീകിക്ക് നേരെ പോസ്റ്റിലെത്തിച്ച ക്യാപ്റ്റന്‍​ കൊളറോവിന്റെ ഗോളിലാണ്‌​ സെര്‍ബിയ മുന്നിലെത്തിയത്

56' ഗോള്‍.... സെര്‍ബിയ ഒരു ഗോളിന് മുന്നില്‍

55' ഫൗള്‍, കോസ്റ്ററീക്കയുടെ ഡേവിഡ് ഗുസ്മാന് മഞ്ഞ കാര്‍ഡ്‌

രണ്ടാം പകുതിക്ക് തുടക്കമായി​

ആദ്യ പകുതി ഗോള്‍ രഹിതം.​ 0-0

മത്സരത്തില്‍ നിന്ന്‌

ആദ്യ പകുതി അവസാന മിനിറ്റിലേക്ക്. കോസ്റ്ററീക്ക 0-0 സെര്‍ബിയ

30 മിനിറ്റ് പിന്നിടുന്നു. ഗോള്‍ രഹിതം. മികച്ച കളി പുറത്തെടുത്ത് സെര്‍ബിയ. പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി കോസ്റ്ററീക്ക

28' സെര്‍ബിയയ്ക്ക് ഗോള്‍ അവസരം. ലൈന്‍ റഫറിയുടെ ഓഫ് സൈഡ് വിസില്‍. പന്ത് കൈയിലൊതുക്കി കോസ്റ്ററീക്ക ഗോളി നവാസ്‌

മത്സരത്തില്‍ നിന്ന്‌

23' ഫൗള്‍, മത്സരത്തിലെ ആദ്യ മഞ്ഞ കാര്‍ഡ് കോസ്റ്ററീക്കയുടെ കാല്‍വോയ്ക്ക്‌

കോസ്റ്ററീക്ക 0-0 സെര്‍ബിയ

ആദ്യ 20 മിനിറ്റില്‍ ഇരുടീമും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം. ഒന്നിലേറെ ഗോള്‍ അവസരങ്ങള്‍ പാഴാക്കി സെര്‍ബിയ

10' സെര്‍ബിയ 0-0 കോസ്റ്ററീക്ക​

ആദ്യ മിനിറ്റില്‍ സെര്‍ബിയയുടെ മുന്നേറ്റം...​

കിക്കോഫ്... കോസ്റ്ററീക്ക-സെല്‍ബിയ മത്സരം ആരംഭിച്ചു

കളി കാണാന്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ കോസ്റ്ററീക്ക ആരാധിക

ദേശീയ ഗാനം...​

താരങ്ങള്‍ പരിശീലനത്തില്‍

കോസ്റ്ററീക്കന്‍ ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിമിഷങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ബ്രസീലലേത്. ഒന്നുമില്ലായ്മയില്‍ നിന്ന് ക്വാര്‍ട്ടര്‍ വരെയെത്തിയ അത്ഭുതകഥയാണ് 2014 ലോകകപ്പില്‍ അവര്‍ രചിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടും ഇറ്റലിയും യുറുഗ്വായും അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡിയില്‍ ഒരു സാധ്യതയും കല്‍പിച്ചിരുന്നില്ല കോസ്റ്ററീക്കയ്ക്ക്. എന്നാല്‍, ഗ്രൂപ്പ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ സംഭവചിച്ചത് അവിശ്വസനീയമായ കാര്യമാണ്. രണ്ടു ജയങ്ങളുമായി ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കള്‍. തകര്‍ത്തത് യുറുഗ്വായെയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും. പ്രീക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ഗ്രീസും മുട്ടുകുത്തി. ഒടുവില്‍ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ഗോള്‍രഹിത നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ഷൂട്ടൗട്ടിലാണ് ആര്യന്‍ റോബന്റെ ഹോളണ്ടിനോട് അടിയറവു പറഞ്ഞത്. കോസ്റ്ററീക്കന്‍ ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. ഇതോ ഇതിലല്ലപ്പുറമോ ആണ് റഷ്യയിലേയ്ക്ക് വരുമ്പോള്‍ കോസ്റ്ററീക്കയുടെ മനസ്സില്‍. ഗ്രൂപ്പ് ഇയിലെ ആദ്യ എതിരാളികളായ സെര്‍ബിയയെ അങ്ങനെ എളുപ്പത്തില്‍ എഴുതിത്തള്ളാനാവില്ല. 2014 ലെ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടാനാവാത്തതിന്റെ ക്ഷീണം തീര്‍ക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഈ ബാള്‍ക്കന്‍ രാജ്യത്തിന്. കിങ്ഡം ഓഫ് യൂഗോസ്ലാവിയയായിരുന്നപ്പോള്‍ 1930ലെ ആദ്യ ലോകകപ്പിലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫെഡറല്‍ റിപ്പബ്ലിക്കായിരുന്നപ്പോള്‍ 1962ലെ ലോകകപ്പിലും നാലാം റൗണ്ടിലെത്തിയതാണ് സെര്‍ബിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങള്‍. 1990 ലോകകപ്പില്‍ ക്വാര്‍ട്ടറിലും ഫെഡറല്‍ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് യൂഗോസ്ലാവിയയായപ്പോള്‍ 1998ല്‍ പ്രീക്വാര്‍ട്ടറിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് സെര്‍ബിയ മോണ്ടിനെഗ്രോയായപ്പോഴും വെറും സെര്‍ബിയയാപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിനപ്പുറം കടക്കാന്‍ ഇവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2010ലെ ലോകകപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കടക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ജര്‍മനിയെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അവര്‍ക്ക്. ഇക്കുറി അയര്‍ലന്‍ഡും വെയ്ല്‍സും ഓസ്ട്രിയയും അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ജേതാക്കളായാണ് അവര്‍ റഷ്യയിലേയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.

കോസ്റ്ററീക്ക-സെര്‍ബിയ മത്സരത്തിന്റെ തത്സമ വിവരണത്തിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം​