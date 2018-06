റോസ്‌റ്റോവ്: ബ്രസീൽ ലോകകപ്പിലെ പോരാട്ടം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പ് ഇയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിന്റെ 20-ാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ കോട്ട കെട്ടിയ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരേ മഞ്ഞപ്പട ലീഡ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു. കുട്ടീന്യോയാണ് എണ്ണം പറഞ്ഞ ഒരു കിക്കിലൂടെ സ്വിസ് വല ചലിപ്പിച്ചത്.

മാഴ്സലോയുടെ പാസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിസ് ഡിഫൻഡറുടെ ശ്രമമാണ് പന്ത് കുട്ടീന്യോയുടെ കാലിലെത്തിച്ചത്. മുഴുവൻ പ്രതിരോധഭിത്തിക്കും മുകളിലൂടെ ഇടത്തേ പോസ്റ്റിലേയ്ക്ക് ചാട്ടൂളി പോലെ പറത്താൻ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിവന്നില്ല കുട്ടീന്യോയ്ക്ക്. ബ്രസീൽ മുന്നിൽ (1-0).

46' ഫൗള്‍, ബ്രസീല്‍ താരം കാസ്മിറോയ്ക്ക് മഞ്ഞക്കാര്‍ഡ്‌

രണ്ടാം പകുതിക്ക് തുടക്കം​

ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചു... ബ്രസീല്‍ മുന്നില്‍, 1-0

ആദ്യ പകുതിയില്‍ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആഡ് ഓണ്‍ ടൈം

ഗോള്‍ മടക്കാന്‍ കൗണ്ടര്‍ അറ്റാക്കുമായി സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്. ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പാഴാകുന്നു

മത്സരം 35 മിനിറ്റ് പിന്നിടുന്നു. പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്. കുട്ടീന്യോയുടെ ഗോളില്‍ ബ്രസീല്‍ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു

31' ഫൗള്‍, സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡിന്റെ ലിച്ചന്‍സ്റ്റെയ്‌നര്‍ക്ക് മഞ്ഞ കാര്‍ഡ്‌

ബ്രസീല്‍ 1-0 സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്‌​

THIS IS ABSOLUTELY FILTHY FROM COUTINHO. WHAT A GOAL WOW.BRAZIL 1-0 pic.twitter.com/3M24353wrs — World Cup (@FlFAWC2018) June 17, 2018

20' കുട്ടീന്യോ..... ഗോള്‍.... ബ്രസീല്‍ മുന്നില്‍

ആദ്യ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റില്‍ ആധിപത്യം ബ്രസീലിന്. സ്വിസ് പ്രതിരോധക്കോട്ട തകര്‍ക്കാന്‍ ഇനിയും മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു

14' ബ്രസീലിന് ഫ്രീകിക്ക്. ബെറാമി നെയ്മറിനെ ഫൗള്‍ ചെയ്ത് വീഴ്ത്തി.

11' പൗളീന്യോ സുവര്‍ണാവസരം പാഴാക്കി.

ആദ്യ മിനിറ്റില്‍ ബ്രസീല്‍ മുന്നേറ്റം. പ്രതിരോധം തകരാതെ സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്‌

കിക്കോഫ്... മത്സരം ആരംഭിച്ചു

ബ്രസീല്‍-സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം