നെയ്മറും ക്രിസ്റ്റ്യായാനോയും സുവാരസും മാത്രമല്ല, ലയണല്‍ മെസ്സിയും റഷ്യന്‍ ലോകകപ്പില്‍ സ്‌കോര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നൈജീരിയക്കെതിരായ നിര്‍ണായക മത്സരത്തിന്റെ 14-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു വിമര്‍ശകരുടെ വായടിപ്പിക്കുന്ന മെസ്സിയുടെ ആ മനോഹര ഗോള്‍.

എവര്‍ ബനേഗ മൈതാന മധ്യത്ത് നിന്ന് പ്രതിരോധ താരങ്ങള്‍ക്ക് മുകളിലൂടെ നല്‍കിയ നെടുനീളന്‍ ലോബ് ബോക്‌സിന്റെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് ഓടിയിറങ്ങി തുടയില്‍ താങ്ങിയെടുത്ത് വലങ്കാല്‍ കൊണ്ട് പോസ്റ്റിന്റെ വലതു മൂലയിലേക്ക് തൊടുക്കുകയായിരുന്നു മെസ്സി. തടയാന്‍ വന്ന ഡിഫന്‍ഡര്‍ ഒമേറുവിനോട് മത്സരിച്ചായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ ഈ വലങ്കാല്‍ ഷോട്ട്.

എന്നാല്‍ ആ ഗോളിന് ഒരു ചരിത്ര നിയോഗം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. റഷ്യന്‍ ലോകകപ്പിലെ 100-ാം ഗോളായിരുന്നു അത്. ലേറ്റായി വന്താലും ലേറ്റസ്റ്റായി മെസ്സി വരുമെന്ന് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല. അതു മാത്രമല്ല, ആ ഗോളില്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കൗതുകം കൂടിയുണ്ട്. റഷ്യന്‍ ലോകകപ്പിലും ബ്രസീല്‍ ലോകകപ്പിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ലോകകപ്പിലും 100-ാം ഗോള്‍ നേടിയത് ബാഴ്‌സലോണ താരങ്ങളായിരുന്നു എന്ന രഹസ്യം. 2018ല്‍ മെസ്സിയാണെങ്കില്‍ 2014-ല്‍ കാമറൂണിനെതിരേ ബ്രസീല്‍ താരം നെയ്മറായിരുന്നു 100-ാം ഗോള്‍ നേടിയത്. 2010-ല്‍ ചിലിക്കെതിരേ സ്‌പെയിനിന് വേണ്ടി ഗോളടിച്ച ആന്ദ്രെ ഇനിയസ്റ്റയായിരുന്നു 100-ാം ഗോളിനുടമ.

Messi becomes the first player to have scored a World Cup goal as a teenager, in his twenties and in his thirties.