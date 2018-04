ഗോള്‍ഡ് കോസ്റ്റ്: കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസിന്റെ നാലാം ദിനം ഇന്ത്യ മെഡല്‍വേട്ട തുടരുന്നു. ഞായറാഴ്ച്ച രണ്ടു സ്വര്‍ണവും ഒരു വെള്ളിയും നേടിയതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു വെങ്കലം കൂടി ലഭിച്ചു. പുരുഷന്മാരുടെ 94 കിലോഗ്രാം ഭാരോദ്വാഹനത്തില്‍ വികാസ് ഠാക്കൂറാണ് വെങ്കലം നേടിയത്.

പഞ്ചാബില്‍ നിന്നുള്ള 24-കാരന്‍ ആകെ 351 കിലോഗ്രാം ഭാരമാണുയര്‍ത്തിയത്. 370 കിലോഗ്രാം ഉയര്‍ത്തി ഗെയിംസ് റെക്കോഡോടെ പപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയുടെ സ്റ്റീവന്‍ കാരി സ്വര്‍ണം നേടിയപ്പോള്‍ 369 കിലോഗ്രാമുയര്‍ത്തിയ കാനഡയുടെ ബോഡി സാന്റാവിക്കാണ് വെള്ളി മെഡല്‍.

2014ല്‍ ഗ്ലാസ്‌ഗോയില്‍ നടന്ന ഗെയിംസില്‍ 85 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ ഠാക്കൂര്‍ വെള്ളി നേടിയിരുന്നു. ഗെയിംസില്‍ ഇന്ത്യയുടെ 11-ാം മെഡലാണിത്. നേരത്തെ ആറു സ്വര്‍ണവും രണ്ട് വെള്ളിയും രണ്ടു വെങ്കലവും ഇന്ത്യ നേടിയിരുന്നു. ഭാരോദ്വഹനത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രമായി ഇന്ത്യ ഒമ്പത് മെഡലുകളാണ് നേടിയത്. രണ്ടെണ്ണം ഷൂട്ടിങ്ങിലും ലഭിച്ചു.

