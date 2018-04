ഗോള്‍ഡ് കോസ്റ്റ്: ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ് വനിതാ സിംഗിള്‍സ് ബാഡ്മിന്റണില്‍ സൈന നേവാളിന് സ്വര്‍ണം. ഫൈനലില്‍ പി വി സിന്ധുവിനെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകള്‍ക്ക് തോല്‍പിച്ചാണ് സൈന സ്വര്‍ണം നേടിയത്. സ്‌കോര്‍: 21-18, 23-21. ഗെയിംസില്‍ ഇന്ത്യയുടെ 26-ാം സ്വര്‍ണമാണിത്.

2010ല്‍ ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന ഗെയിംസില്‍ സ്വര്‍ണം നേടിയുരുന്ന സൈനയുടെ കോമണ്‍വെത്ത് ഗെയിംസിലെ രണ്ടാം സ്വര്‍ണമാണിത്. കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസില്‍ സിംഗിള്‍സില്‍ രണ്ടു സ്വര്‍ണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന് റെക്കോഡും സൈന നേടി.

റാങ്കിങ്ങില്‍ വളരെ മുന്നിലുള്ള സിന്ധുവിനെ അട്ടിമറിച്ചായിരുന്നു സൈനയുടെ വിജയം.ലോക റാങ്കിങ്ങില്‍ പത്താം സ്ഥാനത്താണ് സൈന. മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് പിവി സിന്ധു.മികച്ച പോരാട്ടമായിരുന്നു ഇരുവരും ഫൈനലില്‍ കാഴ്ചവെച്ചത്. 21- 18 എന്ന സ്‌കോറിലായിരുന്നു ആദ്യ ഗെയിം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. മികച്ച ഷോട്ടുകളം പ്ലേസ്മെന്റുമായി സൈനയുടെ കൈയ്യില്‍ തന്നെയായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം സമയവും കളി. 23- 21 എന്ന സ്‌കോറില്‍ രണ്ടാമത്തെ ഗെയിമും സൈന സ്വന്തമാക്കി വിജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ആദ്യ സെമിയില്‍ സ്‌കോട്ട്‌ലാന്‍ഡിന്റെ കിര്‍സ്റ്റി ഗില്‍മൗറിനെ തോല്‍പ്പിച്ചായിരുന്നു സൈനയുടെ ഫൈനല്‍ പ്രവേശനം. സെമിയില്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്‍ കാനഡയുടെ മൈക്കില്‍ ലീയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പി.വി സിന്ധു ഫൈനല്‍ ഉറപ്പിച്ചത്. ഗോള്‍ഡ് കോസ്റ്റില്‍ 12 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച സൈന അപരാജിതയായാണ് ഗെയിംസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.

