ലണ്ടന്‍: വിരാട് കോലിയുടെ പേരില്‍ ലണ്ടനില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ചാരിറ്റി ഡിന്നറില്‍ പങ്കെടുത്ത വിജയ് മല്ല്യയെ അവഗണിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം. വിരാട് കോലിയും അനില്‍ കുംബ്ലെയും അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനൊപ്പം സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറും ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവരാരും മല്ല്യക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണന കൊടുത്തില്ല. മല്ല്യയുടെ സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യന്‍ ടീമംഗങ്ങള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയെന്നും ബി.സി.സി.ഐയോട് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചാരിറ്റി ഡിന്നര്‍ സംഘടിപ്പിച്ചത്.

കോലിയോ കോലിയുടെ ഫൗണ്ടേഷനോ മല്ല്യയെ ഡിന്നറിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും മല്ല്യയെയും വിളിച്ചതായിരിക്കാമെന്നും ബി.സി.സി.ഐ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.

നേരത്തെ ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫിയില്‍ ഇന്ത്യ-പാകിസ്താന്‍ മത്സരം കാണാന്‍ എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണില്‍ വിജയ് മല്ല്യ എത്തിയത് വന്‍വിവാദമായിരുന്നു. സ്‌റ്റേഡിയത്തിലുരുന്ന മല്ല്യ മത്സരം കാണുന്നതിന്റെയും സുനില്‍ ഗവാസ്‌ക്കറുമായി സംസാരിക്കുന്നതിന്റെയും ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തു വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയായി. തൊണ്ണൂറുകളില്‍ ദുബായിയില്‍ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള മത്സരം കാണാനെത്തിയ അധോലോക നായകന്‍ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമുമായി വിജയ് മല്ല്യയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയും ട്വീറ്റുകള്‍ വന്നു.

ഈ വിവാദങ്ങള്‍ക്കും ചര്‍ച്ചക്കും പിന്നാലെ താന്‍ ഇനിയും ഇന്ത്യയുടെ കളി കാണാനെത്തുമെന്ന വെല്ലുവിളി ട്വീറ്റുമായി വിജയ് മല്ല്യ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണില്‍ കളി കാണാനെത്തിയപ്പോള്‍ വലിയ വാര്‍ത്താ പ്രാധാന്യമാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍ നല്‍കിയത്. തുടര്‍ന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ മത്സരങ്ങള്‍ കാണാനും ആവേശം കൊള്ളാനും താന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തുമെന്നും മല്ല്യ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ഐ.പി.എല്ലില്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ മുന്‍ ഉടമസ്ഥനും ഫോര്‍മുല വണ്ണില്‍ ഫോഴ്‌സ് ഇന്ത്യയുടെ ഉടമസ്ഥനുമാണ് മല്ല്യ.

Wide sensational media coverage on my attendance at the IND v PAK match at Edgbaston. I intend to attend all games to cheer the India team.