ബെര്‍മിങ്ഹാം: ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയും പരിശീലകന്‍ അനില്‍ കുംബ്ലെയും തമ്മില്‍ അസ്വാരസ്യമുണ്ടെന്ന വാര്‍ത്തയെ ത്ള്ളിക്കളിഞ്ഞ് പുതിയ വീഡിയോ പുറത്തു വന്നു. ബെര്‍മിങ്ഹാമില്‍ പരിശീലനത്തിനിടയില്‍ വിരാട് കോലിക്ക് കുംബ്ലെ പന്തെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. ദേശീയ മാധ്യമമായ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്.

ഇന്‍ഡോര്‍ നെറ്റ്‌സില്‍ ബാറ്റിങ് പരിശീലിക്കുന്ന കോലിക്ക് സൈഡ് ആം ഉപയോഗിച്ചാണ് കുംബ്ലെ പന്ത് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇരുതാരങ്ങളും തമ്മില്‍ പ്രശ്‌നമൊന്നുമില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ. പാകിസാനെതിരെ ഞായറാഴ്ച്ച നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി മത്സരത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം.

അടുത്തടുത്തായി നാല് നെറ്റുകള്‍ സജ്ജീകരിച്ചാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. കോലി പരിശീലനം നടത്തുന്ന നെറ്റ്‌സില്‍ 20 മിനിറ്റോളം ചെലവഴിച്ചാണ് കുംബ്ലെ മടങ്ങിയത്. യാതൊരു പ്രശ്‌നങ്ങളുമില്ലാത്ത രീതിയില്‍ തന്നെയായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ശരീര ഭാഷയും.

#CT17 @anilkumble1074 gives throwdowns to @imVkohli at nets in Edgbaston pic.twitter.com/ccEznXiOXY