ബെര്‍മിങ്ഹാം: ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫിയില്‍ ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരത്തിനിടെ രസംകൊല്ലിയായി മഴ. കളി 9.5 ഓവര്‍ പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് മഴ കളി മുടക്കിയത്. നിലവില്‍ ഇന്ത്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ 46 റണ്‍സെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 25 റണ്‍സുമായി രോഹിത് ശര്‍മ്മയും 20 റണ്‍സുമായി ശിഖര്‍ ധവാനുമാണ് ക്രീസില്‍.

മെയ്ഡന്‍ ഓവര്‍ എറിഞ്ഞാണ് പാക് ബൗളര്‍ മുഹമ്മദ് ആമിര്‍ മത്സരം തുടങ്ങിയത്. നാല് ഓവര്‍ എറിഞ്ഞ ആമിര്‍ 14 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് വഴങ്ങിയത്. തുടക്കത്തില്‍ ഇമാദ് വാസിമും റണ്‍ വിട്ടുകൊടുക്കന്നതില്‍ പിശുക്ക് കാട്ടിയതോടെ ഇന്ത്യ വിയര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ അഞ്ച് ഓവറില്‍ 15 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ അടിച്ചത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് താളം കണ്ടെത്തി ഇന്ത്യ മത്സരത്തിലേക്ക് മടങ്ങവെയാണ് മഴ വില്ലനായെത്തിയത്.

ടോസ് നേടിയ പാകിസ്താന്‍ ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിനയക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ നിരയില്‍ മുഹമ്മദ് ഷമിയും ആര്‍.അശ്വിനും രഹാനെയും കളിക്കുന്നില്ല. സന്നാഹ മത്സരത്തില്‍ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക്കും ടീമിലില്ല.

നാലാം നമ്പറില്‍ യുവരാജ് സിങ്ങാണ് കളിക്കാനിറങ്ങുക. അഞ്ച് ബൗളര്‍മാരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് കോലി ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍, ഉമേഷ് യാദവ്, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യെ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബൗളിങ്ങിലുള്ളത്.

സന്നാഹ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിനെയും ന്യൂസിലന്‍ഡിനെയും തോല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്താനെതിരെ കളിക്കുന്നത്.

IND XI: RG Sharma, S Dhawan, V Kohli, Y Singh, MS Dhoni, K Jadhav, H Pandya, R Jadeja, B Kumar, U Yadav, J Bumrah

PAK XI: Azhar Ali, A Shehzad, B Azam, M Hafeez, S Malik, S Ahmed, I Wasim, S Khan, M Amir, Wahab Riaz, H Ali

THIS IS IT! The last few words before the ultimate clash. Action starts soon #CT17 #TeamIndia #INDvPAK pic.twitter.com/qEUEHcjw5i