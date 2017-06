ബെര്‍മിങ്ങാം: ഇത് രണ്ടുരാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് മത്സരമാണ്. ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമോ നയതന്ത്രപോരാട്ടമോ അല്ല. പക്ഷേ, കളിക്കളത്തില്‍ ചിരവൈരികള്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍വരുമ്പോഴുള്ള പ്രകടനങ്ങളും ആവേശവും വികാരവുമൊക്കെ ഞായറാഴ്ച ബെര്‍മിങ്ങാമിലും കാണാം.

ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും കളിക്കളത്തില്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍. ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റില്‍ ഗ്രൂപ്പ് ബിയില്‍ ഇരുടീമുകള്‍ക്കും ടൂര്‍ണമെന്റിലെ ആദ്യമത്സരം. ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫിയില്‍ നിലവിലെ ജേതാക്കളായ ഇന്ത്യയുടെ കിരീടം നിലനിര്‍ത്താനുള്ള യാത്രയുടെ തുടക്കമാണിത്. ഇന്ത്യന്‍ സമയം വൈകീട്ട് മൂന്നുമുതലാണ് കളി.

കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ് ടീം ഇന്ത്യ

കഴിഞ്ഞസീസണില്‍ ഇന്ത്യയില്‍നടന്ന നാലു ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയും ജയിച്ച ടീം ഇന്ത്യ, അത്ര ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയല്ല ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. കളിക്കളത്തില്‍ ശക്തികുറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ, ടീമില്‍ ചില അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്നു വ്യക്തം. ടീം പരിശീലകന്‍ അനില്‍ കുംബ്ലെയും നായകന്‍ വിരാട് കോലിയും തമ്മില്‍ ഭിന്നതയിലാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍വരെ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരെയും കളിക്കാരെയും സീനിയേഴ്സിനെയുമെല്ലാം വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രകാരന്‍ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തുറന്ന കത്ത് ടീമിലെ വിടവുകളെക്കുറിച്ച് സൂചനനല്‍കുന്നു.ടീമില്‍ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് വിരാട് കോലിയും ബി.സി.സി.ഐ. ഭാരവാഹികളും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില സംശയങ്ങള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കുന്നു.

