ബെര്‍മിങ്ഹാം: ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി സെമിയിലെത്താന്‍ അവാസന കച്ചിത്തുരുമ്പായ മത്സരത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് ഭേദപ്പെട്ട സ്‌കോര്‍. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസീസ് നിശ്ചിത ഓവറില്‍ ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 277 റണ്‍സെടുത്തു. ഈ മത്സരത്തില്‍ വിജയിച്ചാല്‍ ഓസീസിന് സെമിയിലെത്താം. അതേ സമയം നേരത്തെ തന്നെ സെമിയിലെത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഈ മത്സരം അത്ര കുഴക്കുന്നതല്ല.

തുടക്കത്തിലും മധ്യനിരയിലും നന്നായി കളിച്ച ഓസീസ് അവസാന 10 ഓവറുകളില്‍ കളി മറക്കുകയായിരുന്നു. 15 റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടയില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റുകളാണ് ഓസീസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. രണ്ടാം വിക്കറ്റില്‍ ആരോണ്‍ ഫിഞ്ചും സ്റ്റീവ് സ്മിത്തും നേടിയ 96 റണ്‍സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടും അഞ്ചാം വിക്കറ്റില്‍ ഗ്ലെന്‍ മാക്‌സ്‌വെല്ലും ട്രാവിസ് ഹെഡും ചേര്‍ന്ന് നേടിയ 58 റണ്‍സും ഓസീസ് ഇന്നിങ്‌സില്‍ നിര്‍ണായകമായി.

പുറത്താകാതെ 71 റണ്‍സ് നേടിയ ട്രാവിഡ് ഹെഡാണ് ഓസീസിന്റെ ടോപ്പ് സ്‌കോറര്‍. ആരോണ്‍ ഫിഞ്ച് 68 റണ്‍സും സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് 56 റണ്‍സും നേടി. നാല് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തിയ ആദില്‍ റാഷിദും മാര്‍ക്ക് വുഡുമാണ് തുടക്കത്തിലെ മുന്‍തൂക്കത്തില്‍ നിന്ന് കൂറ്റന്‍ സ്‌കോറിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്ന ഓസീസിനെ തടഞ്ഞത്.

