ന്യൂയോര്‍ക്ക്: ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യനും നോര്‍വെ താരവുമായ മാഗ്നസ് കാള്‍സണെതിരെ റഷ്യയുടെ സെര്‍ജി കര്യാക്ക് മുന്നില്‍. ഒമ്പത് ഗെയിമുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ ഒരു പോയിന്റ് മുന്നിലാണ് സെര്‍ജി കര്യാക്ക്. എട്ടാം ഗെയിമില്‍ കാള്‍സണെതിരെ കര്യാക്ക് നേടിയ വിജയമാണ് മത്സരത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായത്. ബാക്കി എട്ടു ഗെയിമുകളും സമനിലയില്‍ പിരിഞ്ഞു.

മൂന്നു ഗെയിമുകള്‍ ബാക്കി നില്‍ക്കെ കാള്‍സണാണ് സമ്മര്‍ദം കൂടുതല്‍. എട്ടാം ഗെയിമില്‍ വെള്ളക്കരുക്കളുടെ ആനുകൂല്യമുണ്ടായിട്ടും തോല്‍വി വഴങ്ങിയതാണ് കാള്‍സന്റെ സമ്മര്‍ദമുയര്‍ത്തുന്ന ഘടകം.

ആദ്യ ഗെയിമില്‍ പുതിയ എതിരാളിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ അളന്നു നോക്കാനായിരുന്നു കാള്‍സന്റെ ശ്രമം. വേഗം കൊണ്ട് കര്യാക്കിന്റെ ഏകാഗ്രതയെ വെല്ലുവിളിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ ഓരോ അടവിനും തക്ക മറുപടി കര്യാക്കിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതോടെ കാള്‍സണ്‍ ശരിക്കും പരിഭ്രാന്തിയിലായി.

എട്ടാം ഗെയിം

Karjakin (@SergeyKaryakin) wins back and forth battle vs @MagnusCarlsen in game 8! #worldchess2016 pic.twitter.com/ZnK49huqT2