മൊണോക്കോ: ഫുട്‌ബോളിലെ സൂപ്പര്‍ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനൊ റൊണാള്‍ഡോയെയും ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോള്‍ താരം ലെബ്‌റോണ്‍ ജെയിംസിനെയും പിന്തള്ളി ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ടിന് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ മികച്ച കായിക താരത്തിനുള്ള ലോറസ് പുരസ്‌കാരം. ഇത് നാലാം തവണയാണ് ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ട് ലോറസ് പുരസ്‌കാരം നേടുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ ജിംനാസ്റ്റ് സിമോണ്‍ ബെയ്ല്‍സാണ് ലോകത്തെ മികച്ച വനിതാ കായിക താരം.

റിയോ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ട്രിപ്പിള്‍ സ്വര്‍ണം നേടിയ പ്രകടനമാണ് ബോള്‍ട്ടിനെ അവാര്‍ഡിനര്‍ഹനാക്കിയത്. 2009, 2010,2013 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇതിന് മുമ്പ് പുരസ്‌കാരം നേടിയ ബോള്‍ട്ട് റോജര്‍ ഫെഡറര്‍, സെറീന വില്ല്യംസ്, കെല്ലി സ്ലാട്ടെര്‍ എന്നിവരുടെ റെക്കോഡിനൊപ്പമെത്തി. ഫ്രാന്‍സിലെ മൊണോക്കോയില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ഇതിഹാസതാരം മൈക്കല്‍ ജോണ്‍സണില്‍ നിന്ന് സ്പോര്‍ട്‌സിലെ ഓസ്‌കാര്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവാര്‍ഡ് ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി.

പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിക്കുന്നതിനടയില്‍ തമാശയായി ബോള്‍ട്ട് മൈക്കല്‍ ജോണ്‍സോണ്ട് ക്ഷമാപണം നടത്തി. ജോണ്‍സണ്‍ന്റെ റെക്കോഡ് മറികടന്നതിന് ഞാന്‍ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ബോള്‍ട്ട് പറഞ്ഞത്.

റിയോ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ നാല് സ്വര്‍ണവും ഒരു വെങ്കലവും നേടിയ പ്രകടനമാണ് സിമോണ ബെയ്ല്‍സിനെ അവാര്‍ഡിനര്‍ഹയാക്കിയത്. അമേരിക്കയുടെ നീന്തല്‍ താരം മൈക്കല്‍ ഫെല്‍പ്‌സ് മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ താരത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടി. 2012ല്‍ വിരമിച്ച ശേഷം നീന്തല്‍ കുളത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ ഫെല്‍പ്‌സ് റിയോയില്‍ അഞ്ചു സ്വര്‍ണവും ഒരു വെള്ളിയുമാണ് മുങ്ങിയെടുത്തത്.

Your Laureus World Sportsman of the Year!⚡️

Living legend @usainbolt wins a record-equaling 4th Laureus Award! 🏆🏆🏆🏆 #Laureus17 pic.twitter.com/XgaPcCYjMB