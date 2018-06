ന്യൂഡല്‍ഹി: 2026-ലെ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്‌സ്, 2030-ലെ ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ്, 2032 ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് എന്നിവ ഇന്ത്യയില്‍ നടത്താന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്‍ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യന്‍ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് നരീന്ദര്‍ ബത്രയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് മുതല്‍ ഒളിമ്പിക്‌സ് വരെയുള്ള പദ്ധതികളാണ് തങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത്. ഫെഡറേഷനുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ ലിസ്റ്റുണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനായി വിവിധ കമ്മറ്റികള്‍ രൂപവത്കരിക്കുമെന്നും നരീന്ദര്‍ ബത്ര അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Indian Olympic Association plans to bid for 2030 Asian and 2032 Olympic Games