ധാക്ക: പാകിസ്താനെ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകള്‍ക്ക് തകര്‍ത്ത് ഇന്ത്യ ഏഷ്യാ കപ്പ് ഹോക്കി ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ ഫൈനലില്‍ കടന്നു.

57' GOALLLLL! And Gurjant Singh continues his dream run to slot home No. 4 for Team India.

🇮🇳4⃣-0⃣🇵🇰#INDvPAK #HeroAsiaCup pic.twitter.com/9EvlJrQJPM