റെയ്ക്ജാവിക് (ഐസ്‌ലന്‍ഡ്) : ഫെന്‍സിങ്ങില്‍ ചരിത്രം രചിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ താരം ഭവാനി ദേവി. ഇന്ത്യക്ക് അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത കായിക ഇനമായ ഫെന്‍സിങ്ങില്‍ രാജ്യത്തിനായി ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര സ്വര്‍ണ മെഡല്‍ നേടിയാണ് ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ ഭവാനി ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. ഐസ്‌ലന്‍ഡില്‍ നടക്കുന്ന ടുര്‍ണോയി സാറ്റലൈറ്റ് ഫെന്‍സിങ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിലായിരുന്നു ഭവാനിയുടെ നേട്ടം.

ബ്രിട്ടന്റെ സാറാ ജെയ്ന്‍ ഹാംപ്‌സണെ 15-13നാണ് ഭവാനി ദേവി കീഴടക്കിയത്. നേരത്തെ കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിലും ഏഷ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിലും ഭവാനി ദേവി വെള്ളി നേടിയിരുന്നു. തലശ്ശേരി സായ് സെന്ററില്‍ പരിശീലനം നേടിയ ഭവാനി ബ്രണ്ണന്‍ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്.

ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ മൂന്നാം തവണയാണ് ഭവാനി മത്സരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ രണ്ടു തവണയും ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ തോറ്റ് പുറത്തായിരുന്നു. മെഡല്‍ നേടിയതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിനായി ഇനിയും മെഡല്‍ നേടാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും നേട്ടത്തിന് ശേഷം ഭവാനി പ്രതികരിച്ചു. ഐസ് ലന്‍ഡില്‍ മികച്ച മത്സരമായിരുന്നുവെന്നും ഭവാനി പറഞ്ഞു.

Congratulations C A Bhavani Devi for becoming first Indian Fencer to win gold at an international event .

