ധാക്ക: ഏഷ്യാകപ്പ് ഹോക്കി സൂപ്പര്‍ ഫോറില്‍ മലേഷ്യക്കെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ഗോള്‍ വര്‍ഷം. രണ്ടിനെതിരെ ആറു ഗോളുകള്‍ക്ക് തോല്‍പ്പിച്ച് ഇന്ത്യ ടൂര്‍ണ്ണമെന്റിന്റെ ഫൈനല്‍ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി. സൂപ്പര്‍ ഫോറില്‍ ഇന്ത്യക്ക് ഇനി പാകിസ്താനുമായി ഒരു മത്സരം ബാക്കിയുണ്ട്.

14-ാം മിനിറ്റില്‍ ആകാശ്ദീപ്, 19-ാം മിനിറ്റില്‍ ഹര്‍മന്‍പ്രീത് സിങ്, 24-ാം മിനിറ്റില്‍ എസ്.കെ.ഉത്തപ്പ, 33-ാം മിനിറ്റില്‍ ഗുര്‍ജന്ത് സിങ്, 40-ാം മിനിറ്റില്‍ എസ്.വി.സുനില്‍, 60-ാം മിനിറ്റില്‍ സര്‍ദാര്‍ സിങ് എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യക്കായി സ്‌കോര്‍ ചെയ്തത്.

50-ാം മിനിറ്റില്‍ റാസീ റഹീമും 59-ാം മിനിറ്റില്‍ റംദാന്‍ റോസ്ലിയുമാണ് മലേഷ്യയുടെ മടക്കഗോളുകള്‍ നേടിയത്. സൂപ്പര്‍ ഫോറില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ കൊറിയക്കെതിരെ ഇന്ത്യ സമനില പിടിച്ചിരുന്നു. അവസാന മിനിറ്റില്‍ ഗുര്‍ജന്ത് സിങ് നേടിയ ഗോളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ സമനില നേടിയിരുന്നത്. ശനിയാഴ്ചയാണ് പാകിസ്താനുമായുള്ള മത്സരം. പ്രാഥമിക റൗണ്ടില്‍ പാകിസ്താനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

FT! India put forth a towering performance to blaze past Malaysia in the Super 4s clash of the #HeroAsiaCup 2017 (Men) on 19th Oct.#INDvMAS pic.twitter.com/uze80H1fi5