മുംബൈ: കലൂര്‍ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഏകദിനം നടത്താനുള്ള നീക്കത്തില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസവും കേരള ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന്റെ സഹഉടമയുമായ സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍. ഫിഫയുടെ അംഗീകാരമുള്ള ഗ്രൗണ്ടാണ് കൊച്ചിയിലുള്ളതെന്നും അതിന് തകരാറുണ്ടാകുന്നത് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും സച്ചിന്‍ വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് സച്ചിന്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ക്രിക്കറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്തും ഫുട്‌ബോള്‍ കൊച്ചിയിലും നടക്കട്ടെയെന്നും സച്ചിന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകരേയും ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരേയും നിരാശരാക്കരുത്. ബി.സി.സി.ഐയുടെ ഇടക്കാല ഭരണസമിതി അധ്യക്ഷനായ വിനോദ് റായിയെ ഇക്കാര്യം ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രശ്‌നത്തില്‍ ഇടപെടാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നല്‍കിയതായും സച്ചിന്‍ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

Worried about the potential damage to the FIFA approved World class Football turf in Kochi. Urge the KCA to take the right decision where cricket (Thiruvananthapuram) and Football (Kochi) can happily coexist. pic.twitter.com/rs5eZmhFDP