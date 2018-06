ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ആദ്യ കായിക സര്‍വകലാശാല മണിപ്പൂരില്‍ ആരംഭിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ഓര്‍ഡിനന്‍സിന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ അംഗീകാരം. മെയ് 23-നാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ മണിപ്പൂരിലെ ഇംഫാലില്‍ കായക സര്‍വകലാശാല ആരംഭിക്കാനുള്ള ഓര്‍ഡിനന്‍സ് ഇറക്കിയത്.

ഇതിനിടെ രാഷ്ട്രപതി ഓര്‍ഡിനന്‍സ് അംഗീകരിച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മണിപ്പൂരിലുള്ള കായിക സര്‍വകലാശാല അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസിന് നേരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു. ഇവിടെയുള്ള ഫര്‍ണീച്ചറുകളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തകര്‍ത്തു. ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റുഡൻസ് അലിയന്‍സ് ഓഫ് മണിപ്പൂര്‍ എന്ന സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

2017- ഓഗസ്റ്റില്‍ ദേശീയ കായിക സര്‍വകലാശാല ബില്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. കായിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കായിക ശാസ്ത്രത്തിനും, കായിക മാനേജ്‌മെന്റിനുമടക്കം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യ സര്‍വലകലാശാലയായിരിക്കുമിത്. പ്രധാനമന്ത്രി നേരേന്ദ്രമോദിയാണ് 2014-15 ല്‍ ഇതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഇക്കാലയളില്‍ ഇതിനായി 100 കോടി ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 326 ഏക്കറിലാണ് സര്‍വകലാശാല വരിക. പടിഞ്ഞാറന്‍ ഇംഫാല്‍ ജില്ലയിലെ കൗട്രകിലുള്ള മണിപ്പൂര്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുക.

