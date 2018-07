ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീര്‍ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിലെ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്‍ മുഖ്യന്ത്രിയും നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവുമായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയ്ക്കും മറ്റു മൂന്ന് പേര്‍ക്കുമെതിരേ സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു. ജമ്മു കശ്മീര്‍ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ഫണ്ട് വ്യാജ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറന്ന് തിരിമറി നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ്.

ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന 2001-2011 കാലഘട്ടത്തിലാണ് തിരിമറി നടന്നതായുള്ള ആരോപണം. 113 കോടി രൂപ വകമാറ്റിയതായാണ് ആരോപണം.

ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ കൂടാതെ ജമ്മു കശ്മീര്‍ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സലീം ഖാന്‍, ട്രഷറര്‍ അഹ്‌സാന്‍ മിസ്ര, ജമ്മു കശ്മീര്‍ ബാങ്ക് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ബഷീർ അഹമ്മദ് മന്‍സിര്‍ എന്നിവരാണ് കുറ്റപത്രത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights: Farooq Abdullah Charged By CBI In Scam Linked To J&K Cricket Body