ജാംനഗര്‍: കാറപടകത്തില്‍പ്പെട്ട ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ ഭാര്യ റീവയെ പോലീസുകാരന്‍ ആക്രമിച്ചതായി പരാതി. ഗുജറാത്ത് പോലീസിലെ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ സഞ്ജയ് അഹിറിനെതിരായാണ് റീവ പരാതി നല്‍കിയത്.

തിങ്കളാഴ്ച്ച രാത്രി ജംനാനഗറില്‍ വെച്ച് റീവയുടെ കാര്‍ സഞ്ജയിയുടെ ബൈക്കില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കാറില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ റീവയുടെ നേരെ സഞ്ജയ് ആക്രോശിച്ചെത്തുകയും കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. റീവയ്‌ക്കൊപ്പം സുഹൃത്തും അവരുടെ കൈക്കുഞ്ഞുമുണ്ടായിരുന്നു.

പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സഞ്ജയെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തതായി ജംനാനഗര്‍ ജില്ലോ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പ്രദീപ് സെജുല്‍ വ്യക്തമാക്കി. രാത്രിയില്‍ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ചത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണെന്നും പ്രദീപ് സെജുല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സഞ്ജയ് അഹിറിനെതി'e വകുപ്പ് തല അന്വേഷണം നടക്കും.

പോലീസുകാരന്‍ റീവയെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷിയായ വിജയ സിന്‍ഹ ചാവ്ഡ മൊഴി നല്‍കി. ഒട്ടും ദയയില്ലാതെയാണ് റീവയോട് പോലീസുകാരന്‍ പെരുമാറിയത്. തര്‍ക്കത്തിനിടയില്‍ മുടിവരെ പിടിച്ചുവലിച്ചു. അയാളുടെ കൈപ്പിടിയില്‍ നിന്ന് ഞങ്ങള്‍ അവരെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു-വിജയ സിന്‍ഹ വ്യക്തമാക്കി.

Gujarat: Wife of cricketer Ravindra Jadeja, Riva Solanki, allegedly thrashed by a police personnel after the vehicle she was in, hit another police personnel's bike in Jamnagar. SP Jamnagar Pradip Shejul says 'Case registered. Departmental action will be taken against the cop.' pic.twitter.com/KUvl2NRSmg