മുംബൈ: ഐ.പി.എല്‍ വാതുവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോളിവുഡ് നടനും നിര്‍മാതാവുമായ അര്‍ബാസ് ഖാന്‍ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. അര്‍ബാസ് ഖാനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ താനെ പോലീസ് വിളിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു. അഞ്ചു വര്‍ഷമായി വാതുവെപ്പില്‍ സജീവമാണെന്നും മൂന്നു കോടി രൂപ നഷ്ടമായതായും അര്‍ബാസ് പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കി. ഗള്‍ഫ് കേന്ദ്രമാക്കി ചൂതാട്ട ശൃംഖല നടത്തുന്ന സോനു ജലന്‍ എന്നയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നാണ് അര്‍ബാസിന്റെ പേര് പുറത്തു വന്നത്.

ഒരു നിര്‍മ്മാതാവും വാതുവെയ്പ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന സൂചനയും അര്‍ബാസിന്റെ മൊഴിയിലുണ്ട്. വാതുവെയ്പ് തനിക്ക് വിനോദമാണെന്നും അഞ്ചംഗ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നില്‍ അര്‍ബാസ് മൊഴി നല്‍കി. അധോലോക നായകന്‍ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന് വാതുവെയ്പ്പുമായുള്ള ബന്ധം അര്‍ബാസിന് അറിയുമോ എന്നും ഖാന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ അറിവുണ്ടോയെന്നും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

മറ്റൊരു നടനായ വിന്ധു ധാരാ സിങ്ങും സോനു ജലനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒപ്പം അന്ധേരിയില്‍ നിന്നുള്ള വാതുവെപ്പുകാരന്‍ പ്രേം തനേജയുമായും ഇവര്‍ രണ്ടു പേര്‍ക്കും ബന്ധമുണ്ടെന്നും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാല്‍ അര്‍ബാസ് ഖാനും താനും തമ്മില്‍ വഴക്കുണ്ടാക്കി പിരിഞ്ഞെന്നാണ് സോനു ജലന്‍ പോലീസിന് നല്‍കിയ മൊഴി. മൂന്നു കോടിയോളം രൂപയ്ക്കാണ് വാതുവെപ്പ് നടത്തിയതെന്നും അത് തനിക്ക് ഇതുവരെ അര്‍ബാസ് തന്നിട്ടില്ലെന്നും സോനു പറയുന്നു. പണം തന്നില്ലെങ്കില്‍ അര്‍ബാസിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് താന്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും സോനു വ്യക്തമാക്കി.

2008ലും ഐ.പി.എല്‍ വാതുവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോനു ജലനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് ആഗോള ഭീകരന്‍ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമുമായി ഇയാള്‍ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

