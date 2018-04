രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്ബോള്‍ ടീം നായകന്‍ ബൈച്ചുങ് ബൂട്ടിയ. മമത ബാനർജിയുടെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് രാജിവച്ച ബൂട്ടിയ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി രൂപവത്കരിക്കുകയാണ്. ഏപ്രില്‍ 26-ന് ന്യൂഡല്‍ഹിയിലായിരിക്കും പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപനം. ഇതിനായി വൈകീട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു വാര്‍ത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചുചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇതുവരെ തന്റെ കളിത്തട്ടായിരുന്ന കൊല്‍ക്കത്ത കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ബൂട്ടിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇക്കുറി പുതിയ പാർട്ടിയുമായി സിക്കിം കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി. ഏറെക്കാലം ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനും മോഹന്‍ബഗാനും വേണ്ടി ബൂട്ടുകെട്ടിയ ബൂട്ടിയ തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

സിക്കിമിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു പുതിയൊരു പ്ലാനുമായി ഞാന്‍ നാളെ ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ എത്തുകയാണ്. സിക്കിം മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങുകയാണെന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണ് ഞാന്‍ എത്തുന്നത്-ബൂട്ടിയ കുറിച്ചു.

ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറുകളില്‍ ഒരാളായ ബൂട്ടിയ കളി നിര്‍ത്തിയശേഷം 2013-ലാണ് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്നത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്​സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തൃണമൂല്‍ ടിക്കറ്റില്‍ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഡാര്‍ജിലിങ് സീറ്റില്‍ നിന്ന് മത്സരിച്ചെങ്കിലും ബി.ജെ.പിയുടെ എസ്.എസ്. അലുവാലിയയോട് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ അത്ര സജീവമായിരുന്നില്ല.

ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി നൂറില്‍ കൂടുതല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച ബൂട്ടിയ 40 ഗോളുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. 104 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഡാര്‍ജിലിങ് പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടര്‍ന്നാണ് ബൂട്ടിയ മമതയുമായി അകന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ തൃണമൂല്‍ വിടുന്നതായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

Content Highlights: Bhaichung Bhutia set to float his own political party Indian Football Sikkim TMC